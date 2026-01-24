Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE–MEDIAFOREUPE, ha scelto Monaco di Baviera per un passaggio simbolico e concreto: la sua prima visita alla sede di ProSiebenSat.1. Un’occasione che, al di là del valore istituzionale, ha assunto subito un tono molto umano grazie a un momento semplice ma significativo: un saluto in inglese rivolto ai vertici del broadcaster tedesco, oggi parte del perimetro del Gruppo.

Il saluto, in inglese, di Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE

L’incontro si è svolto in un clima disteso, lontano dai formalismi da “visita ufficiale” e più vicino all’idea di una stretta di mano tra team che iniziano a conoscersi davvero. Proprio questo aspetto, secondo quanto filtra dal management, è stato uno dei punti più apprezzati: il carattere informale del confronto, segnato da naturalezza e spontaneità, ha contribuito a creare un’atmosfera immediata e collaborativa.

Pier Silvio Berlusconi ha voluto quindi “rompere il ghiaccio” con un intervento diretto e accessibile, scegliendo l’inglese come lingua comune per rivolgersi al management locale. Un gesto che, in contesti internazionali come questo, vale spesso più di un discorso lungo: perché comunica attenzione, rispetto e la volontà di parlare lo stesso linguaggio, anche nel senso più letterale del termine.

Il risultato è stato un momento breve ma denso di significato, che racconta bene il tipo di approccio con cui MFE sta vivendo questa fase: integrazione sì, ma con un tono pratico, relazionale, orientato alle persone prima ancora che alle strutture.

Ecco il video dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi: