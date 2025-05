Il Consiglio di Amministrazione di MFE – Media for Europe, la holding internazionale che guida lo sviluppo del gruppo Mediaset, ha approvato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2025. I dati parlano chiaro: l’utile netto è quasi triplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando una performance che conferma il trend di crescita della società guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Oltre al netto miglioramento dell’utile, MFE ha registrato una crescita significativa nella generazione di cassa, elemento chiave che testimonia la solidità finanziaria del gruppo. Parallelamente, si segnala una sensibile riduzione della posizione finanziaria netta, ulteriore indice di una gestione equilibrata ed efficiente.

Mediaset investe in Italia: ricavi in crescita e centinaia di nuove assunzioni

I numeri positivi non arrivano solo dai bilanci: in Italia, i ricavi sono in crescita, sostenuti da un buon andamento del mercato pubblicitario e dai contenuti sempre più centrati sulle esigenze del pubblico. Ma il dato forse più rilevante in ottica strategica riguarda il piano di assunzioni: centinaia di giovani professionisti, uomini e donne, sono stati inseriti all’interno delle strutture operative del gruppo. Un’azione che conferma la volontà dell’azienda di investire su nuove competenze e innovazione.

La visione europea di Pier Silvio Berlusconi: un grande polo televisivo internazionale

I risultati del primo trimestre rafforzano la posizione di MFE come player centrale nel panorama televisivo europeo. Pier Silvio Berlusconi ha ribadito la strategia di lungo periodo: costruire un grande polo dell’intrattenimento e dell’informazione a livello continentale, valorizzando le sinergie tra Italia, Spagna e altri mercati in cui il gruppo è presente.

Con questi numeri e una strategia chiara, MFE conferma il proprio ruolo di leader nell’evoluzione della televisione in Europa, unendo crescita economica, occupazionale e industriale.