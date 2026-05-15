I vincitori di ‘Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente’ Sono la coppia de ‘I Raccomandati‘ formata da Chanel Totti e Filippo Laurino. I due giovani amici hanno saltato per primi sul tappeto rosso situato nell’ultima tappa nel magnificente Tempio Ninna-Ji di Kyoto. Vediamo insieme il podio.

Chi ha vinto Pechino Express 2026: i vincitori sono Chanel Totti e Filippo Laurino

Dopo oltre 5450 chilometri percorsi, sono a sorpresa Chanel Totti e Filippo Laurino a vincere ‘Pechino Express – L’Estremo Oriente‘. I due, che formavano la coppia de ‘I Raccomandati‘ hanno avuto la meglio su ‘Le Dj‘ (Jo Squillo e Michelle Masullo) e ‘I Veloci‘ (Fiona May e Patrick Stevens).

La tappa finale, quella decisiva, ha visto Costantino della Gherardesca urlare il nome dei vincitori insieme all’inviato in Giappone, Guido Meda. Un’edizione che ha visto alternarsi gli inviati con Lillo in Indonesia e Giulia Salemi in Cina.

Ma come si è svolta la decima e ultima tappa? Le tre coppie rimaste in gara sono partite da Nara per poi proseguire in direzione Sakai. Qui, nella loro prima missione, hanno sfidato i lottatori di Sumo. I primi a firmare il Libro Rosso ad Osaka sono stati la coppia formata da Jo Squillo e Michelle Masullo, ottenendo così di diritto il posto per la finalissima a due.

I Raccomandati e I Veloci sono partiti alla volta di Kyoto con i primi che si sono conquistati il secondo posto in finale. Il Tappeto Rosso, collocato all’esterno del magnificente Tempio Ninna-Ji di Kyoto, ha visto vincere Chanel Totti e Filippo Laurino grazie ad un ultimo passaggio provvidenziale. Una proclamazione emozionante grazie ad una spettacolare danza giapponese accompagnata da un beat elettronico, con decine di ballerine in abiti tipici locali.

Quando vedere il reality in chiaro

La finale ha fatto registrare un Total Audience di 456mila spettatori e il 2,2% di share con medie di +10% rispetto alla stagione precedente. Sui social poi è stata la finale più commentata di sempre: con 375mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 433mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +80% e +76% rispetto alla finale dello scorso anno.

Si dovrà attendere qualche mese per vedere la messa in onda in chiaro, su Tv8, di ‘Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente’. Lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia è stato infatti trasmesso su Sky e in streaming su NOW.

In questa edizione abbiamo visto la spiritualità di Bali, le prove situate nei vulcani di Giava, la magnificenza del “Drago Cinese” e il leggendario Giappone. Luoghi magnifici e persone che hanno regalato emozioni ad ogni coppia.