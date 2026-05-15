Max Gazzè torna con “L’ornamento delle cose secondarie” (Columbia Records/Sony Music), un nuovo album che lui stesso definisce un disco “atipico”. In uscita il 15 maggio 2026, il progetto musicale si forma di 20 brani caratterizzati da una scelta tecnica radicale: l’accordatura a 432 Hz, la frequenza “naturale” che favorisce una dimensione meditativa e organica.

Max Gazzè: il nuovo album è “L’ornamento delle cose secondarie”

«Per questo album ho recuperato vecchie idee e testi abbandonati dagli anni ’90 – racconta Gazzè – molti scritti da mio fratello, oltre alla rielaborazione di materiali già utilizzati nei primi due dischi. Ho sempre dato grande attenzione al suono delle parole, perché rime e assonanze sono già musica»

Il passato che si trasforma: brani come “L’eremita – parte II” e “Sul filo – parte II” sono evoluzioni di quanto realizzato trent’anni prima. «La musica è stata generata intorno ai testi, andando oltre la classica forma canzone. È una struttura molto libera, quasi da ambientazione progressive» – racconta l’artista.

I testi, mai superficiali, affrontano temi spirituali, civili e politici. In Terra Madre, ad esempio, Gazzè canta: «Facciamoci sentire per un mondo migliore / lo possiamo costruire». Poi c’è la riflessione etica di “La legge dell’etica”, e il monologo di “Io, Giuda”. “L’oscurità”, un brano che suggerisce come la luce nasca proprio dei momenti più bui, è il brano che chiude l’album.

«Durante le registrazioni tutti gli strumenti sono stati accordati a quella frequenza e alcuni sono stati costruiti appositamente», spiega Gazzè. Anche gli orchestrali del Teatro Petruzzelli di Bari, coinvolti nelle sessioni, sono rimasti stupiti dal risultato finale. Per apprezzare davvero il lavoro, però, serve un ascolto su un impianto adeguato, lontano da quello quotidiano legato ai telefoni/computer. «Le cuffie aiutano molto a catturare le sfumature – sottolinea Gazzè – ma la scelta non è una resistenza etica ai nuovi modi di ascoltare la musica. È un’opzione artistica: certe armonie e certi impasti sonori emergono meglio così».

Instore di Max Gazzè

In occasione del lancio dell’ album “L’ornamento delle cose secondarie”, Max Gazzè incontrerà i fan nelle seguenti date e città:

15 maggio: ROMA – Feltrinelli via Appia Nuova (ore 18.30)

ROMA – Feltrinelli via Appia Nuova (ore 18.30) 16 maggio: MILANO – Feltrinelli Piazza Piemonte (ore 17.30)

MILANO – Feltrinelli Piazza Piemonte (ore 17.30) 19 maggio: TORINO – Feltrinelli Piazza CLN (ore 18.00)

TORINO – Feltrinelli Piazza CLN (ore 18.00) 21 maggio: BOLOGNA – Feltrinelli Piazza di Porta Ravegnana (ore 18.00)

Il Tour delle “Residenze”: 40 date nei teatri

Il tour autunnale di Max Gazzè prodotto da OTR Live vedrà l’artista per tre sere consecutive in ogni città (cinque a Roma). Ecco le tappe principali: il 10 Ottobre a Spoleto (Data Zero). Nello stesso mese l’artista si esibirà a Mestre, Palermo, Napoli. A Novembre sarà la volta di: Bologna, Milano, Genova, Firenze, Ascoli Piceno, Bari. Nel mese di Dicembre toccherà a Torino, Trento, Cagliari. 26-30 Dicembre il Gran finale a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica.