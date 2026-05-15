Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 18 al 22 maggio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo le mosse di Marina, intenta a estromettere Greta dalla vita di Ferri. Nel frattempo Alberto dovrà scegliere se correre in aiuto di Anna o fare di tutto per tenere nascosta la loro relazione. Palladini non avrà esitazioni, ma la sua mossa potrebbe portare alla luce quel segreto a lungo tenuto nascosto. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole:

Marina continua a tramare nell’ombra per estromettere Greta dalla vita di Roberto, mentre Cristina vive con entusiasmo il riavvicinamento a Leo. Pur di compiacerlo però, è disposta a superare i propri limiti, rischiando decisioni di cui potrebbe pentirsi a lungo. Il fascino di Leo esercita sulla ragazza un influenza speciale, spingendola a schierarsi perfino contro i suoi genitori pur di fare colpo su di lui. Intanto Greta insiste perché Roberto le conceda di riavvicinarsi alla figlia.

Nel frattempo il legame tra Raffaele e Ornella sembra non riuscire a superare la crisi: tra i due persiste un gelo che fa dubitare che la loro relazione possa ancora durare a lungo. Ornella appare sempre più vicina a Vanni.

Mariella prova ad aprire gli occhi a Bice sulla sua storia con Sergio, ma ottiene un esito ben diverso da quello sperato.

Mossa avventata di Palladini nelle prossime puntate Upas

Alberto soffre moltissimo la mancanza di Anna, e decide di cercarla ancora. Intuendo che la ragazza si trova in pericolo, Palladini corre da lei e la accompagna in ospedale. L’emergenza si risolve così al meglio, ma quel gesto rischia di compromettere il loro segreto e potrtare la relazione segreta alla luce del sole.

Il rapporto complicato con Anna coinvolge sempre più Alberto, mettendo a rischio anche il rapporto con suo figlio Gianluca.

Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

La situazione venutasi a creare con suo padre e Serena fa soffrire molto Manuela. La gemella Cirillo si sente sempre più sotto pressione e decide di contattare Monica per fare finalmente chiarezza sul suo passato con Maurizio.

Intanto Rosa ritrova Pino, e tra loro riaffiora quella sintonia che entrambi credevano ormai superata per sempre. Poco dopo Manuel e Damiano organizzano per lei un piccolo scherzo innocente. La donna però – immersa nei problemi dello scooter che non vuol saperne di partire e in pensieri che la tormentano da tempo – potrebbe reagire peggio del previsto.

Rossella si trova ad affrontare un dilemma morale molto delicato.