Pechino Express 2024, la Rotta del Dragone: le coppie e quando in tv

Manca pochissimo per una nuova edizione di Pechino Express 2024. Per questa undicesima stagione saranno 8 le coppie che si metteranno in gioco viaggiando tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Vediamo insieme chi sono e quando andrà in onda.

Pechino Express 2024, i nuovi conduttori e quando parte

Dopo il successo delle precedenti edizioni (l’ultima è stata vinta dagli italo-americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore), torna Pechino Express 2024. Quest’anno a condurre il programma ci saranno Costantino della Gherardesca che avrà al suo fianco un inviato speciale, Fru dei “The Jackal”, che in passato era stato un concorrente di Pechino Express. Venerdì 23 febbraio su Sky e in streaming su Now alle 20.20 andrà in onda uno speciale, una sorta di appuntamento con l’Ufficio Visti, dove verranno mostrati i protagonisti della nuova stagione. La prima puntata invece andrà in onda venerdì 7 marzo 2024 in prima serata e in esclusiva su Sky Uno.

Al centro del programma ci saranno 8 coppie che, zaino in spalla e con un solo euro al giorno, dovranno viaggiare in terre lontane chiedendo l’aiuto della popolazione locale per vitto e alloggio. Si parte dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, per poi proseguire nel Laos e, infine, concludere il percorso fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka.

Le 8 coppie del programma

Ma chi sono le 8 coppie che si sfideranno a Pechino Express 2024, la Rotta del Dragone?

Le Amiche , formate dal duo Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

, formate dal duo I Brillanti – Nancy Brilli e il collega Pierluigi Iorio

– e il collega I Caressa – padre e figlia, Fabio Caressa e Eleonora Caressa

– padre e figlia, e I Fratm – direttamente da Mare Fuori, gli attori Artem Orefice e Antonio Orefice

– direttamente da Mare Fuori, gli attori e I Giganti – gli sportivi, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

– gli sportivi, e ItaliaArgentina – Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

– e I Pasticcieri – Damiano Carrara e Massimiliano Carrara

– e I Romagnoli – il comico Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi

In ogni puntata la coppia vincente donerà il montepremi in beneficenza. Un viaggio alla scoperta di terre lontane e culture diverse.