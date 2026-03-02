Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 si avvicinano e su Rai 2 torna un appuntamento ormai diventato punto di riferimento nel racconto dei Giochi: O Anche No – Stravinco per la vita. Dopo le edizioni dedicate a Tokyo 2021 e Parigi 2024, il talk quotidiano accompagnerà il pubblico nel cuore dell’evento paralimpico dal 7 al 15 marzo, in diretta ogni mattina dalle 8.00 alle 8.30.

Un talk quotidiano nel cuore dei Giochi Paralimpici

Condotto da Paola Severini Melograni, il programma si conferma come uno spazio di approfondimento che affianca il racconto sportivo tradizionale con uno sguardo diverso: al centro non ci sono solo i risultati agonistici, ma soprattutto le storie personali, i percorsi di crescita e le prospettive delle atlete e degli atleti protagonisti delle competizioni paralimpiche.

“O Anche No – Stravinco per la vita” si rivolge in particolare ai giovani, alle scuole e alle famiglie, proponendo un racconto capace di trasformare il coraggio e la determinazione degli atleti in un messaggio di ispirazione per le nuove generazioni.

L’evoluzione di un progetto nato nel 2019

“Stravinco per la vita” rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato nel 2019 con la nascita di “O Anche No”, primo format televisivo italiano dedicato alla disabilità positiva. In oltre trecento puntate, il programma ha saputo trasformare una fascia oraria considerata “difficile” in un presidio culturale stabile, portando in primo piano inclusione, diritti e valorizzazione delle fragilità.

Gli spin-off realizzati in occasione delle Paralimpiadi di Tokyo e Parigi hanno consolidato un approccio narrativo capace di andare oltre il semplice commento tecnico delle gare, offrendo un racconto umano e sociale dello sport.

Milano Cortina 2026: sport, integrazione e cambiamento culturale

Anche per Milano Cortina 2026, il talk punterà su attualità e testimonianze, con particolare attenzione ai contesti più fragili e al ruolo dello sport come strumento di integrazione, autonomia e trasformazione sociale. L’obiettivo dichiarato è valorizzare i Giochi senza cedere alla retorica del “supereroe”, ma affermando la normalità nella differenza.

Accanto alla conduzione si alterneranno due firme autorevoli del giornalismo italiano, Italo Cucci e Maurizio Mannoni, che arricchiranno il dibattito con analisi e riflessioni sullo sport e sul cambiamento culturale. Tra gli ospiti attesi anche il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare e sostenitore storico del progetto.

A sottolineare l’identità inclusiva del programma sarà anche la sigla, interpretata dalla cantante lirica di fama internazionale Francesca Mannino e dal violinista Pierpaolo Foti insieme al gruppo Ladri di Carrozzelle, in un incontro artistico che unisce energia, talento e inclusione.

Un racconto delle Paralimpiadi che guarda al futuro

Con “O Anche No – Stravinco per la vita”, le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 non saranno solo un grande evento sportivo internazionale, ma anche un’occasione di consapevolezza collettiva. Il programma punta a dare visibilità alle energie, ai sogni e ai percorsi delle nuove generazioni, dimostrando come lo sport possa essere motore di cambiamento e crescita per l’intera società.