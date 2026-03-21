In occasione del venticinquesimo anniversario dalla nascita di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e a tutta la redazione, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto nel panorama dell’informazione italiana.

Nel messaggio, il Pontefice ha voluto sottolineare il valore del giornalismo in un contesto sempre più complesso, caratterizzato da cambiamenti profondi e da una comunicazione spesso aggressiva sul web. “Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante”, ha scritto.

Papa Leone XIV e l’invito a costruire dialogo e umanità nell’informazione

Papa Leone XIV ha poi rivolto un’esortazione chiara e significativa alla redazione: continuare a promuovere un’informazione capace di andare oltre la superficie della cronaca.

“Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza”.

Un richiamo forte a un giornalismo più umano, attento alle fragilità e alle storie meno visibili, capace di creare connessioni tra le persone invece che divisioni.

Il ruolo dei media contro le fake news

Nel suo messaggio, il Pontefice ha evidenziato anche la responsabilità etica dell’informazione, soprattutto in un’epoca segnata dalla diffusione delle fake news.

“La ricerca della verità richiede di essere sempre accompagnata da un profondo senso di responsabilità etica, contrastando la diffusione di fake news e promuovendo una cultura dell’incontro che unisca le diverse anime della nostra società”.

Secondo il Papa, un’informazione libera e rispettosa della dignità umana rappresenta uno strumento fondamentale per costruire una società più consapevole e orientata verso una pace duratura.

La storia di Tgcom24: 25 anni di informazione Mediaset

Tgcom nasce l’8 marzo 2001 e nel corso degli anni si evolve fino a diventare Tgcom24, canale all news e punto di riferimento del sistema informativo multipiattaforma del Gruppo Mediaset.

Un progetto fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi, che ha contribuito alla crescita di un ecosistema informativo moderno, capace di adattarsi alle nuove modalità di fruizione delle notizie.

Pier Silvio Berlusconi: “Rigore e responsabilità al centro del nostro lavoro”

Alle parole del Pontefice ha fatto seguito il commento di Pier Silvio Berlusconi, che ha accolto con riconoscenza il messaggio ricevuto.

“A nome di tutta Mediaset, desidero ringraziare il Santo Padre per le parole affettuose e per l’attenzione dedicata a questo anniversario di Tgcom24. Accogliamo la sua lettera con senso di responsabilità. Continueremo a lavorare mettendo al centro rigore, affidabilità e tempestività dell’informazione che offriamo ogni giorno al pubblico”.