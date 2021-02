Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: venerdì 12 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sta per arrivare il giorno di San Valentino che si preannuncia molto importante, e questo anche per i cuori solitari! Si perché la cosa più bella è che finalmente ci si è liberati di n peso, ci si sente più liberi di amare e e di mettersi in gioco. E per un segno come il tuo che ama la libertà, la passione e l’istinto tutto ciò è essenziale. Preparati a vivere una domenica speciale!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei un pò in conflitto con te stesso e con gli altri. In amore non hai le idee chiare! Di recente è anche capitato che ci sia stata una svista: non voglio dire che tutti abbiano vissuto una crisi, però molti si sono allontanati o magari hanno avuto dei problemi personali o di lavoro, e quindi sono arrivati a casa con il muso lungo. Tutto questo deve essere un pò rallentato, quest’agitazione deve essere eliminata, altrimenti si rischia di arrivare a San Valentino con qualche dubbio di troppo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo venerdì sei un pò confuso! Questo non indica assolutamente uno stato di tensione lunga e duratura, perchè esempio la giornata di San Valentino si preannuncia interessante, però è probabile che nelle prossime 48 ore, soprattutto in amore, tu debba chiedere qualcosa di più. Se sei stato male sarà importante reculare energia, questo potrebbe aiutarti in un weekend nel complesso interessante!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Luna favorevole in questo venerdì! E’ un buon indizio perchè potresti vivere meglio un amore, perchè puoi rapportarti agli altri in maniera più serena, perchè senti che la tua vita sta davvero cambiando! Certo, ancora non abbiamo in ballo le grandi trasformazioni: ho spiegato che ci sono stati quasi due anni no, ora arrivano due anni dei, ma c’è un periodo di interregno tra adesso e il mese di Maggio, in cui devi anche trovare nuovi obiettivi, staccarti dal passato e ripartire, in qualche caso addirittura da zero!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le giornate di martedì e giovedì sono state talmente tormentate e tese che ora è opportuno capire che cosa è rimasto nel cuore. La pazienza sicuramente non è rimata, perchè ti sei dovuto stancare parecchio per affrontare tutti quelli che in qualche modo hanno cercato di metterti i bastoni tra le ruote! In questo periodo in amore non tutto va come vorresti, magari alcune tue certezze sono state messe a soqquadro da una realtà molto diversa da quella che immaginavi. Domenica di recupero per le coppie che hanno vissuto una grave crisi: sarà una giornata migliore!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In queste 48 ore di venerdì e sabato sarai preso da molte questioni, non ultime certe questioni di lavoro, di studio, che prevarranno su tutto il resto. L’amore è sempre importante per te, però conta di più la vita legata al quotidiano, anche perchè tu hai l’idea che un amore non dura a lungo se non si hanno le spalle coperte anche sotto il profilo economico. Lo dico alle coppie e a quelli che convivono: se c’è qualcosa da dire, parla in queste due giornate!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

I pianeti sono tutti favorevoli o comunque sono in parte attivi. L’unico dato critico potrebbe arrivare se a livello psicologico non si ha voglia di fare grandi passi, se si vive di tutto come se fosse un problema. Ecco, quelli che si fanno problema per tutto o che hanno magari paura di lanciarsi verso nuovi obiettivi, forse sbagliano! E’ un periodo importante per le coppie e per quelli che vogliono fare grandi passi. Può anche esserci una soluzione legale: una certa questione di soldi può sbrogliarsi entro poco tempo!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In queste 48 ore di venerdì e sabato ti senti più libero! Dopo alcuni giorni di fatica e agitazione le stelle di sabato e domenica sono migliori. In amore non tutto è chiaro: questo non significa che tu sia lontano dalla persona che ami, però, come ho già spiegato, negli ultimi due o tre giorni ti sei assentato! E questo da una parte è anche un bene, perché ogni tanto hai bisogno di recuperare energie, di ricaricarti per poi affrontare meglio i problemi!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In queste 48 ore di venerdì e sabato senti che c’è qualcosa che non va. Potrebbero essere alcuni rapporti che vanno avanti da tempo che risultano non facili da gestire, messi in crisi. E la fine di Febbraio e l’inizio di Marzo porteranno in qualche modo alla rottura di tutto quello che non è più utile. Il tuo è un segno molto forte, un segno di fuoco, e quindi difficilmente trascina situazioni inutili ma preferisce rischiare, affrontare il nuovo, cambiare senza avere buone basi, convinto che comunque prima o poi un’occasione capiti nella vita!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In queste 48 ore di venerdì e sabato ritrovi tanta energia per amare! E se guardo le stelle di fine mese e anche quelle di Marzo, posso dire via libera al recupero di un sentimento. Molti hanno deciso di cambiare rotta, di fare cose nuove, o magari nell’ambito della stessa attività, già dalla fine dell’anno scorso ci sono stati dei momenti di grande forza. Hai fatto una scelta importante e se ci sono stati dei problemi con una persona, probabilmente sei anche riuscito a rivelarti. Al momento è quanto mai opportuno fare piazza pulita di tante tensioni interiori e studiare strategie vincenti per il futuro. Domenica sarà una giornata interessante per i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei convinto che in questo periodo sia importante vivere emozioni nuove! Negli ultimi mesi sei stato talmente vincolato che ora hai davvero diritto e bisogno ad avere un pò di libertà. Libertà non significa per forza tradimento o cambiare vita, ma semplicemente confidarti con persone libere nel pensiero! Tutti quelli che cercano di bloccare la tua evoluzione saranno messi da parte. In realtà quelli che per troppo tempo hanno sottovalutato l’importante delle amicizie, ora si sentono un pò soli nel condividere alcune questioni importanti. Questo fine settimana può riavvicinare l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



In queste venerdì sei dotato di intuizioni particolari. Questo perchè la Luna transita nel tuo segno e a breve sarà anche in buona spetto ad Urano. E’ un buon inizio per quelli che devono dimenticare un amore perduto e sono ormai pronti a vivere una nuova storia. Se una persona è al tuo fianco da tempo, dopo un periodo di verifiche potresti anche dichiararti! Ricordo che tu valuti le persone ogni giorni, quindi, non si può pensare di avere al proprio fianco per tutta la vita una persona del tuo segno se giornalmente non si contribuisce a a tenere alta la fiamma dell’amore! Tu pretendi molto dalle persone che sono accanto a te, e in queste 48 ore di venerdì e sabato potresti prendere ancora di più!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv