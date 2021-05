Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di sabato 22 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Bisogna capire quante cose hai dovuto affrontare quando si esce da una battaglia feriti. Non si puo’ pensare che queste ferite si rimarginano nel giro di pochi giorni forse se é una ferita morale sia una ferita d’amore ci vuole un po’ più di tempo. Non devi arrabbiarti con te stesso questo é un fine settimana che impone una certa per l’equilibrio un certo modo di pensare nemmeno dire aggressivo e più comprensivo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Mi auguro che tu abbia al tuo fianco la persona giusta, altrimenti guardati attorno perché anche Giugno e Luglio saranno mesi di rilevante importanza. Giove ha iniziato un transito che non dura molto, ma interessante per’ stipulare accordi, per concludere dei contratti, il più delle volte sempre part-time.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Persone del tuo segno hanno un vinto un famoso talent-show e anche i campionati di tennis! Insomma, come avevo detto all’inizio dell’anno, quelli che valgono e possono manifestare la propria capacità, avranno grandi opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In certi momenti sei molto contento, in altri sembri quasi impaurito dalla vita e dalle situazioni che devi affrontare. In queste 48 ore é probabile che ci sia anche una persona che metta un po’ a repentaglio le tue sicurezze, per questo ti chiedo di stare un po’ attento!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non si possono eliminare tutti i problemi di tipo economico e lavorativo, perché ci vuole un po’ di tempo per questo. Pero’ é facile pensare che in queste 48 ore ci siano delle emozioni in più, ci sia un cambiamento importante. E anche tu abbia voglia di ricominciare ad amare o disporti in maniera più positiva nei confronti degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo é un momento in cui si possono fare grandi passi in avanti! Tuttavia, dal punto di vista dei contratti, dei rinnovi, ci sono dei ritardi, in particolare per chi é nato tra la fine di Agosto e gli inizi di Settembre. Forse bisogna semplicemente superare un piccolo problema fisico, psicologico.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non devi perdere certe occasioni! Qui dipende molto da quello che hai maturato nel passato. Se hai un problema di tipo legale, finanziario o lavorativo, non dico che si risolve dall’oggi al domani. Pero’ abbiamo stelle convincenti e Giugno é anche un mese molto interessante per fare incontri d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questi giorni pare che tu sia preso da tanti problemi, e in realtà é vero, tuttavia molti di questi problemi derivano dall’esterno. Forse nelle ultime settimane c’é stato un dispiacere in famiglia oppure tu stesso ti trovi a fare un lavoro che non ti piace. Un po’ ripetitivo o sei preoccupato per una persona che non sta bene. In ogni modo, le riconferme ci sono!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non devi perderti d’animo, e so che non lo farai! Il tuo é il segno piu’ coraggioso, più pioniere dello zodiaco, per te le scoperte valgono di più. La scoperta di un amore, la scoperta di una nuova situazione che riguarda la tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei talmente pensieroso che tra sabato e domenica potresti dire poco! Quando non parli vuol dire che sei preoccupato: e in questi due giorni non sei proprio molto accondiscendente, neanche con le persone che ti circondano, potresti rivelare un’indole molto introversa.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai una grande vitalità che si deve trasformare in creatività, e forse hai già tante idee nella mente! Sappiamo tutti che gli ultimi mesi sono stati pesanti, stiamo tutti uscendo fuori da una situazione di grave difficoltà, e a questo punto si vorrebbe evadere ma non tutti possono fare come vogliono! Penso alle persone sposate, penso quelli che hanno un’attività stabile.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Al momento senti una gran confusione emotiva! E quando non si sta tranquilli dentro, si rischia anche di creare dei disagi nei rapporti con gli altri. Per fortuna sabato e domenica sono giornate più concilianti.

Che dire soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!