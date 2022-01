Oroscopo Paolo Fox del giorno, mercoledì 26 gennaio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 gennaio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Potrete trovare il modo per far capire alcune cose in una conversazione che renderà più facile la vita. Desiderate la libertà e vi sentite più reazionario – prendete fiato.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il passato torna sotto forma di un incontro, di una corrispondenza, di una chiamata. Dei segni di stanchezza si fanno sentire, potreste permettervi di fare una sosta senza nuocere alle faccende in corso, non esitate a farlo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vi dirigete verso i vostri obiettivi con grinta e determinazione. Tenete gli occhi aperti, ci sono buoni alleati sulla strada da percorrere oggi. Sarete meglio attrezzati per affrontare i vostri obblighi consumando energia in modo più sano ed equilibrato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non innervositevi. Gli ostacoli che incontrerete oggi saranno sormontati il mese prossimo. Rilassarvi completamente permetterà di calmare l’attività cerebrale che vi guida, ma che vi stanca anche.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La vostra intuizione è molto forte oggi! Il vostro istinto vi guida nella giusta direzione. Approfittatene per disfarvi di alcune manie che si basano su circostanze obsolete e che vi nuocciono, in particolare per quanto riguarda le vostre abitudini alimentari.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siete pieni di vivacità e di buon umore, che si concilierà molto bene con chi vi circonda. Attenti alla pressione sanguigna, visto che sarete tesi senza rendervene conto. Prendetevi tempo per risolvere tutte le vostre battaglie.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sarete più inclini ad andare avanti con la vita e a rilassarvi. La vostra capacità di adattamento porta fortuna. Sentirete la mancanza di riposo e sarete più vulnerabili di chi vi circonda. Non dormite a sufficienza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il vostro ottimismo è contagioso e riuscirete a conoscere nuove persone. Sarete al top della forma, cogliete l’occasione per limitare alcune cattive abitudini nel vostro stile di vita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

È necessario prendere il toro per le corna in campo finanziario. Anticipate le spese a venire. La vostra impulsività vi impedisce di camminare da soli correttamente e vi logora. Potrebbe essere giunto il momento per un giorno di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.