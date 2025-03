Paolo Ciavarro a La Vita in diretta: le toccanti parole su Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro a La Vita in diretta ha parlato della morte di Eleonora Giorgi, sua madre. Le parole del conduttore televisivo ospite di Matano sono state molto toccanti. Domani, mercoledì 5 marzo, vi saranno i funerali. Le esequie alle ore 16 presso la Chiesa degli Artisti a Roma. La camera ardente sarà privata.

Paolo Ciavarro a La Vita in diretta

Raggiunto nuovamente dai microfoni de La Vita in diretta, Paolo Ciavarro, ancora molto scosso dopo la morte della madre, con le lacrime agli occhi ha detto: “Il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile“. Il conduttore ha poi aggiunto: “La gioia e la bellezza di questo ultimo anno, me li porterà dentro al cuore per sempre“.

Tutte le amiche di Eleonora hanno detto, nelle varie interviste, che per Eleonora questi ultimi due anni sono stati i più belli della sua vita e proprio in merito a ciò Paolo ha specificato che forse è stato anche perché lui ed il fratello hanno rimesso la madre al centro delle loro vite. “Abbiamo dato valore al tempo, che non sapevamo quanto sarebbe stato“.

E’ stata proprio Eleonora, però, a dar la forza ad entrambi i figli di affrontare al meglio la malattia e di godersi tutto il tempo che gli rimaneva da stare insieme nel migliore dei modi. Lei ha permesso loro, grazie alla sua forza, di poter godersi ogni minuto insieme.

Alberto Matano ricorda Eleonora Giorgi

Alberto Matano aveva già aperto la puntata di ieri, 3 marzo, con l’annuncio della morte di Eleonora Giorgi, venuta a mancare dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro al pancreas. Il giornalista, dopo aver mostrato alcune immagini della grande attrice, aveva detto: “Mi fa molta impressione rivedere Eleonora in questo studio. E’ stata la sua casa per tanto tempo, è stata con noi per tanto tempo”.

Matano ha ricordato a tutti come Eleonora sia stata un esempio di forza e coraggio e come, anche nella malattia, abbia diffuso positività.