Paolo Bonolis in replica su Canale 5 e in versione inedita su Sdl tv. Sì, sì, proprio così. Mentre i programmi di successo, Avanti un altro e Ciao Darwin, vengono replicati rispettivamente nel preserale e nel sabato sera della rete ammiraglia di Mediaset, l’amato conduttore romano annuncia su Instagram la novità: un programma mai visto prima e che, almeno per ora, verrà trasmesso esclusivamente sul web.

Paolo Bonolis, il nuovo programma in onda su Sdl tv è La stanza del medico: «Una piccola costola de Il senso della vita»

Ad annunciare l’arrivo del nuovo programma che andrà in onda su Sdl tv è stato lo stesso Paolo Bonolis. In un video pubblicato sul profilo Instagram della moglie Sonia Bruganelli, il conduttore ha lanciato così, con tanto di baffi, la tele – novità in streaming.

Parlando di «giorni difficili», anche per chi «vorrebbe essere libero e operativo ma non può», il presentatore di 58 anni e con la passione per l’Inter ha fatto sapere che «la Sdl tv mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento»: «una piccola costola de Il senso della vita», utile «per non addormentare la mente».

Sono state queste le parole scelte da Bonolis, con Antonella Clerici che ha scritto «Finalmente» tra i commenti e la moglie Sonia che ha annunciato ufficialmente titolo e data della trasmissione: La stanza del medico, in onda da martedì 21 aprile 2020.

I programmi di Paolo Bonolis in replica su Canale 5

Ma mentre Paolo Bonolis annuncia su Instagram che comparirà su Sdl Tv – intanto, dalle ore 15.00 di domenica 19 aprile 2020, è previsto anche un “Live” per rispondere alle domande dei fan, Canale 5 continua a replicare i suoi programmi di maggior successo.

Avanti un altro sta continuando ad andare in onda in replica nel preserale di rete e anche Ciao Darwin 8 – Terre Desolate prosegue con repliche da ascolti super nei vari sabato sera del canale.

Con buona pace di Bonolis, s’intende.