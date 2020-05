Aria di maretta tra Paolo Bonolis e Mediaset. Dopo le recenti scelte aziendali, il conduttore di programmi di successo come Avanti un altro e Ciao Darwin, ha messo i puntini sulle i con alcune dichiarazioni rilasciate in una recente intervista.

Paolo Bonolis, maretta con Mediaset: «Devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso»

A “Fanpage.it” Paolo Bonolis ha chiarito di non avere problemi nel far presente a Mediaset di non essere d’accordo con alcune decisione e ha così parlato dell’attuale rapporto con l’azienda.

«Con Mediaset – ha detto – si discute, a volte sono d’accordo e altre no, talvolta sono carezze, in altri casi cazzotti».

«Io – ha poi aggiunto – non sono un aziendalista a prescindere, devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso, contratto firmato 59 anni fa».

Paolo Bonolis su Ciao Darwin: «Non è detto che lo farò per sempre»

Nella “chiacchierata” in questione, Paolo Bonolis ha commentato il ritorno in tv di Ciao Darwin, senz’altro uno dei maggiori programmi di successo di Mediaset, tra fatica per realizzarlo e prospettive future.

«Potrei continuare a farlo per molto tempo – ha fatto sapere il conduttore, in questo periodo in replica il sabato sera su Canale 5 – e non ha mai rappresentato un impedimento. Ma non è detto che lo farò per sempre (…)».

A Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello? «Questo trio sarebbe molto divertente»

Paolo Bonolis ha quindi riservato una breve risposta anche all’eventualità di un suo coinvolgimento al Festival di Sanremo 2021, al fianco dei “colleghi” già operativi Amadeus e Fiorello.

«Se si dovesse presentare la possibilità di questo trio – ha affermato il popolare presentatore – sarebbe certamente molto divertente».

Paolo Bonolis su Il Senso della Vita: «Si potrebbe fare ancora»

E su Il Senso della Vita, Bonolis non ha escluso che possa tornare in tv, seppur a distanza di non pochi anni dall’ultima edizione andata in onda su Canale 5 e con le opportune modiche:

«Si potrebbe fare ancora, ma in una veste differente, perché il programma è stato saccheggiato – lo dico in senso bonario – da molti programmi tv».