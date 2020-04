Paolo Bonolis sta per scadere? Al momento, il popolare conduttore di divertenti programmi, come Avanti un altro e Ciao Darwin, continua a lavorare a Mediaset. Ma, all’incirca entro un anno, il rapporto professionale tra il presentatore romano e Canale5 potrebbe evolvere in un senso o nell’altro.

Paolo Bonolis, il contratto con Mediaset «scade nel 2021»: in quali programmi tv lo rivedremo?

A riportare la notizia dell’accordo in scadenza sono i colleghi di “Blogo”, secondo cui l’ultimo contratto siglato tra il bravo Paolo Bonolis e la stessa Mediaset «scade nel 2021». Mese più, mese meno.

Rivelando la data clou legata al rapporto di lavoro tra il presentatore e il “Biscione”, la testata svela anche quali sono i programmi tv nei quali rivedremo Bonolis, nel periodo compreso tra l’autunno 2020 e la primavera 2021.

Il conduttore di successo tornerà su Canale 5 di sicuro con Avanti un altro. 120 nuovi appuntamenti in preserale, ai quali vanno ad aggiungersi 50 nuove puntate già registrate e, al momento, non ancora andate in onda.

Bonolis sarà anche protagonista di quattro speciali serali di Avanti un altro, anche affacciandosi al prime time di Canale 5 «nella primavera 2021» e «con altre 4 prime serate».

Paolo Bonolis non rifarà Ciao Darwin?

Prendendo per vera la news del contratto in scadenza per Paolo Bonolis, sembra anche di poter ipotizzare che una nuova edizione di Ciao Darwin non si rifarà; qui vi avevamo già parlato dell’eventuale assenza della trasmissione dal palinsesto.

Anche stando a queste indiscrezioni giornalistiche, infatti, nuove ipotetiche puntate non troverebbero spazio nelle prime serate autunnali o primaverili di Canale 5. Almeno fino agli inizi del prossimo anno e/o in caso di mancato rinnovo per il conduttore.

Intanto, qualche giorno fa il portale “Lettera 43” ha pubblicato un’indiscrezione per cui si registrerebbe «il forte deterioramento dei rapporti tra Lucio Presta (…) e la dirigenza di Mediaset (…)», con l’agente tv che «potrebbe destinare altrove Paolo Bonolis (…)».

Ma sarà davvero così?