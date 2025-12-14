Paolo Belli torna a parlare della polemica scoppiata durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri sera. L’artista, protagonista del talent al fianco della ballerina Anastasia Kuzmina, ha voluto chiarire quanto accaduto e fare autocritica, ammettendo di non aver gestito nel modo migliore il confronto con la giuria.

Le scuse di Paolo Belli dopo Ballando con le Stelle

Ospite di Da noi… a ruota libera, Paolo Belli ha ripercorso il momento di tensione vissuto in diretta. Senza giri di parole, ha riconosciuto il proprio errore: «Ascolto sempre gli altri e li rispetto, ma ieri ho risposto male e mi è dispiaciuto. Sarebbe stato meglio stare zitto». Parole che raccontano la volontà di smorzare le polemiche e di riportare il dibattito su toni più pacati.

L’artista ha spiegato di aver reagito d’istinto, lasciandosi guidare dall’emotività di una gara che sente molto sua. Un atteggiamento che, a mente fredda, lui stesso definisce sbagliato, soprattutto in un contesto come quello di Ballando con le Stelle, dove il giudizio fa parte del percorso.

Il legame con Anastasia Kuzmina e la difesa del percorso di gara

In gara insieme ad Anastasia Kuzmina, Paolo Belli ha voluto chiarire le motivazioni dietro la sua reazione. «Volevo proteggere Anastasia e il nostro percorso», ha spiegato, sottolineando come l’obiettivo principale fosse imparare a ballare, più che concentrarsi su elementi spettacolari come le prese.

Il commento della giuria, in particolare il riferimento a un ritorno nella “comfort zone”, lo ha colpito nel profondo. «Come balli avevamo provato tutto, non sapevamo più cosa fare», ha raccontato, lasciando emergere la frustrazione di chi sente di aver dato il massimo durante le prove.

Tra critica e sensibilità: la difficoltà del confronto

Le parole di Belli mettono in luce quanto il confine tra critica tecnica e coinvolgimento emotivo possa essere sottile. In un percorso televisivo così intenso, ogni osservazione viene amplificata e può toccare corde personali, soprattutto quando si sente la responsabilità verso il partner di gara.

Il ruolo fondamentale della moglie Deanna

Nel suo racconto, Paolo Belli ha voluto dedicare spazio anche alla moglie Deanna, figura centrale nel suo equilibrio personale. «Mi confronto sempre con lei», ha detto, spiegando come sia stata proprio Deanna a spronarlo a vivere questa esperienza con rispetto e dignità.

Ogni sera, dopo la puntata, le chiede un parere sincero: “Come sono andato?”. E la risposta, tra orgoglio e ironia, non manca mai. «Mi dice che è orgogliosa di me. Ma anche che ballo bene e che sono figo…», ha raccontato sorridendo.

Un amore che va oltre il successo

In chiusura, Belli ha condiviso una riflessione intima e personale: «Lei mi ha sposato quando non ero nessuno. Mi ama per quello che sono, non per quello che sono diventato». Una dichiarazione che aggiunge un lato umano alla vicenda e restituisce l’immagine di un artista consapevole dei propri errori, ma anche dei valori che lo guidano.