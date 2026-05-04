Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio 2026? Ecco i dati Auditel relativi all’analisi dell’audience TV della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 3 maggio 2026

Su Rai1, dopo TG1 Libri a 3.271.000 spettatori con il 27.6% e la presentazione a 2.176.000 spettatori con il 19.5%, Domenica In raccoglie 2.573.000 spettatori pari al 23.9% nella prima parte, in onda dalle 14:41 alle 15:08, e 1.754.000 spettatori con il 18.4% nella seconda, dalle 15:08 alle 17:12. A seguire, dopo il TG1 a 1.275.000 spettatori con il 13.6%, Da Noi… a Ruota Libera è scelto da 1.336.000 spettatori pari al 13.4%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 1.930.000 spettatori con il 16%, Beautiful raggiunge 1.715.000 spettatori pari al 15.5%, Forbidden Fruit 1.768.000 spettatori con il 17.2% e La Forza di una Donna 1.864.000 spettatori con il 19.5%. Nel pomeriggio, Le Storie di Verissimo intrattiene 1.784.000 spettatori pari al 19.6% nella prima parte e 1.532.000 spettatori con il 15.4% nella seconda; I Saluti segnano 1.425.000 spettatori e il 13.2%.

Su Rai2, dopo Green Lovers a 383.000 spettatori con il 3.5%, Ritorno in Paradiso è seguito da 172.000 spettatori pari all’1.7% nel primo episodio e 208.000 spettatori con il 2.3% nel secondo. A seguire, Squadra Speciale Cobra 11 registra 216.000 spettatori pari al 2.3%.

Su Italia1, dopo E-Planet a 453.000 spettatori con il 4%, Dr. House – Medical Division raccoglie 291.000 spettatori pari al 2.7%. La Formula E, preceduta dal pre-gara a 155.000 spettatori con l’1.6%, appassiona 205.000 spettatori pari al 2.2% con la gara e 170.000 spettatori con l’1.9% con il podio. A seguire, N.C.I.S. New Orleans registra 192.000 spettatori pari al 2%.

Su Rai3, l’appuntamento con il TGR informa 2.100.000 spettatori con il 18.4%. In Mezz’Ora è visto da 1.047.000 spettatori pari al 9.6% nella prima parte e da 642.000 spettatori con il 6.6% nella seconda, denominata Newsroom. A seguire, dopo la presentazione a 496.000 spettatori con il 5.5%, Kilimangiaro conquista 618.000 spettatori pari al 6.5% nella prima parte, Il Grande Viaggio, e 771.000 spettatori con il 7.3% nella seconda.

Su Rete4, Colombo è visto da 348.000 spettatori con il 3.2%, mentre TG4 Diario della Domenica è seguito da 315.000 spettatori pari al 3.4%. A seguire, Il traditore di Forte Alamo raduna 419.000 spettatori con il 4.1%.

Su La7, Una Giornata Particolare interessa 293.000 spettatori pari al 2.8%, mentre Accadde al penitenziario è scelto da 164.000 spettatori con l’1.8%.

Su Tv8, la Superbike coinvolge 423.000 spettatori pari al 4.1%. A seguire, MasterChef registra 212.000 spettatori con il 2.3%.

Sul Nove, dopo la presentazione a 289.000 spettatori con il 2.6%, Comedy Match è visto da 285.000 spettatori pari al 2.8%, mentre Little Big Italy intrattiene 213.000 spettatori con il 2.3%.

Dati Auditel del Daytime Mezzogiorno del 3 maggio 2026

Su Rai1, nell’ambito di A Sua Immagine, la Santa Messa è seguita da 1.303.000 spettatori con il 21.3% di share, mentre l’Angelus raggiunge 1.764.000 spettatori pari al 22.9%. Subito dopo, la presentazione di Linea Verde raccoglie 1.907.000 spettatori con il 21.7%, e il programma vero e proprio sale a 2.525.000 spettatori con il 23.7%.

Su Canale5, Le Storie di Melaverde ottiene 753.000 spettatori e il 12.9% nella prima parte, salendo a 952.000 spettatori con il 14.7% nella seconda. A seguire, Melaverde conquista 1.738.000 spettatori pari al 19.8%.

Su Rai2, dopo TGSport Giorno a 246.000 spettatori con il 4.2% e la presentazione a 315.000 spettatori con il 5.1%, Citofonare Rai2 registra 392.000 spettatori pari al 4.7%.

Su Italia1, Due Uomini e 1/2 interessa 245.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 248.000 spettatori con il 4% nel secondo. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 804.000 spettatori con il 6.8%, mentre la breve parte Extra si ferma a 582.000 spettatori pari al 4.8%.

Su Rai3, il TG3 delle 12 informa 623.000 spettatori con il 7.9%. A seguire, Codice K – Angeli della Sicurezza totalizza 253.000 spettatori pari al 2.1%.

Su Rete4, la seconda parte di Dalla Parte degli Animali interessa 284.000 spettatori con il 4.8%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 379.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 461.000 spettatori, sempre al 3.9%, nel secondo.

Su La7, È Quella Giusta – La Casa che Cercavi segna 74.000 spettatori con l’1.2%. La7 Doc – Tesori Nascosti raccoglie invece 92.000 spettatori con l’1.2% nella prima parte e 148.000 spettatori con l’1.4% nella seconda.

Audience del Mattino del 3 maggio 2026

Su Rai1, Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 594.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 a 1.040.000 spettatori con il 23.2% e TG1 Medicina a 1.123.000 spettatori con il 23.1%, raggiunge 1.170.000 spettatori pari al 22.2% nella seconda parte. A seguire, Check Up interessa 925.000 spettatori con il 17.3%, mentre A Sua Immagine ottiene un netto di 1.119.000 spettatori pari al 18.1%, in onda dalle 10:15 alle 12:19.

Su Canale5, Prima Pagina TG5 informa 452.000 spettatori con il 19.4%, mentre il TG5 Mattina delle 8 raggiunge 1.014.000 spettatori pari al 21.2%. A seguire, lo Speciale TG5 raduna 659.000 spettatori con il 12.1% e, dopo Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo a 695.000 spettatori con il 12.9%, la Santa Messa raccoglie 932.000 spettatori pari al 17.2%.

Su Rai2, Playlist raduna 112.000 spettatori con il 2.1%, mentre Heartland ottiene 139.000 spettatori pari al 2.6% e La Dolce Attesa interessa 158.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1, Young Sheldon è seguito da 213.000 spettatori con il 4% nel primo episodio, 229.000 spettatori con il 4.1% nel secondo e 213.000 spettatori con il 4% nel terzo. A seguire, Big Bang Theory sigla 227.000 spettatori pari al 4.3% nel primo episodio e 247.000 spettatori con il 4.5% nel secondo.

Su Rai3, dopo Mi Sveglia Raitre a 186.000 spettatori con il 4%, Mi Manda Raitre totalizza 452.000 spettatori pari all’8.4%. A seguire, O Anche No conquista 232.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rete4, La Promessa raccoglie 202.000 spettatori pari al 5.8% e Terra Amara 305.000 spettatori con il 5.9%. Dalla Parte degli Animali, dopo la presentazione a 219.000 spettatori con il 4.1%, è seguito da 255.000 spettatori pari al 4.6% nella prima parte.

Su La7, Omnibus realizza una media di 104.000 spettatori con il 3.7% nella prima parte, denominata News, e, dopo il TGLa7 a 175.000 spettatori con il 4.8%, 181.000 spettatori pari al 3.5% nella seconda parte, Dibattito. A seguire, Camera con Vista sigla 94.000 spettatori con l’1.8%, mentre Amarsi un Po’ – Istruzioni per l’Uso arriva a 89.000 spettatori pari all’1.6%.