Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 4 maggio 2026 in onda su Canale 5. Dopo la pausa di venerdì 1 maggio 2026, giorno della Festa dei Lavoratori, torna il consueto appuntamento con il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono Over con la conoscenza in corso tra Barbara e Stefano. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 4 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++