Paola & Chiara aprono un nuovo varco di luce con il nuovo album “Per sempre“, un best of di tutti i più grandi successi che rivivono di nuova vita con la partecipazione di grandi amici, colleghi ed ospiti speciali. Ecco la tracklist e le dichiarazioni del duo femminile pop della musica italiana al lancio del nuovo album.

Paola & Chiara: “in Per sempre ci sono le canzoni che hanno fatto parte della nostra storia”

Dopo aver contagiato il pubblico del Festival di Sanremo 2023 e milioni di ascoltatori con la “Furoremania”, Paola & Chiara hanno pubblicato un nuovo disco. Una vera e propria celebrazione sin dal titolo del disco: “Per sempre“. Una dedica alla loro storia, ma soprattutto ai fan e al pubblico che non le ha mai lasciate sole. Il ritorno alla musica, del resto, è proprio dovuto all’affetto dei fan che, nonostante la separazione e dieci anni di silenzio, hanno continuato a cantare ed amare le loro canzoni consapevoli che un giorno le sorelle Iezzi sarebbero tornate. Un sogno che si è concretizzato questa estate grazie a Max Pezzali e diventato tangibile con la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 dove hanno conquistato critica e pubblico con “Furore“.

Un successo straordinario: il brano è diventato una hit da 12 milioni di ascolti su Spotify, certificazione platino ed è senza alcun dubbio uno dei più grandi successi di Sanremo 2023. Ora però è arrivato il momento di pensare al futuro: a cominciare dal nuovo singolo “Mare Caos” fino all’album “Per sempre”. Un racconto in musica di due ragazzine che, partite come coriste degli 883, sono riuscite ad imporsi nel panorama musicale italiano vincendo il Festival di Sanremo 1997, categorie Giovani, con “Amici come prima”. A distanza di 26 anni è arrivato il momento di celebrare la loro carriera e l’uscita di “Per sempre” è davvero la mossa giusta.

Durante la presentazione del disco, le Sorelle Iezzi hanno raccontato:

E’ stato molto bello ed emozionante lavorare a questo album. Da Sanremo in poi fino all’uscito del disco ogni singolo giorno ci ha regalato emozioni incredibili soprattutto nel costruirlo e noi la stiamo vivendo come una specie di macchina del tempo che collega la nostra storia a quello che è il nostro presente con la possibilità di ricreare con arrangiamenti nuovi le canzoni che hanno fatto parte della nostra storia. E’ un viaggio.

Paola e Chiara: il nuovo album “Per sempre” e il tour

11 brani compongono il viaggio in musica di “Per sempre” di Paola & Chiara che per l’occasione hanno radunato amici, colleghi ed artisti di spicco. A cominciare da Elodie con cui hanno rivisitato “Festival”, mentre con Jovanotti regalano una delle versioni più belle di “Hey”. Spazio poi al duetto con Ana Mena in “Viva el Amor!”, mentre con l’amico Max Pezzali hanno reinterpreto il loro primo grande successo “Amici come prima”. Nel disco c’è anche Emma Marrone con cui hanno riproposto una versione dance di “Fino alla fine”, con Gabry Ponte hanno rivisitato “Vamos a ballar” in una chiave ancora più attuale, mentre con Cosmo ripropongono una “Kamasutra” in una versione ancora più potente. Non mancano le ballad: dalla sublime “Amoremidai” con Levante fino al pezzo che chiude il disco “A modo mio” rivisitata con la ruggente voce di Noemi.

Parlando delle collaborazioni Paola Iezzi ha dichiarato:

Il valore aggiunto che hanno dato al progetto gli amici, i produttori, i collaboratori, gli artisti che abbiamo coinvolto è stato enorme e inestimabile. Non sapevamo nemmeno se saremmo riuscite a portare a compimento il progetto così come ce l’avevamo nella testa visto che era piuttosto ambizioso. E’ stata un’esperienza bellissima e anche un regalo che abbiamo ricevuto da parte di tutti.

Infine le Sorelle Iezzi hanno parlato delle canzoni nuovi e dell’estate che le attende:

Abbiamo sperato che queste canzoni nuove incontrassero il favore del pubblico e fossero cantante. Le canzoni pop nascono per essere cantate, per restare nella memoria delle persone, scandire il tempo e poi ricordarti il tempo della vita. L’estate la riconosciamo come un periodo che per noi è importante, ci ha sempre regalato emozioni dal punto di vista musicale e ancora di più questo tour che arriva dopo diversi anni di distanza contiene tutta quell’emozione ed aspettativa che noi abbiamo nel confronto del pubblico e che speriamo anche loro hanno nei nostri confronti.

PER SEMPRE sarà anche un Live Tour con diverse date in giro per l’Italia: dopo la data zero del 5 mazzo al Live Club di Trezzo sull’Adda, le cantanti saranno il 13 e 14 maggio al Fabrique di Milano e poi il 19 e 20 maggio all’Auditorium Conciliazione di Roma. Non solo, il 10 giugno saranno le madrine del Roma Pride 2023 prima di partire con i PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE, la tournée a cielo aperto che tra giugno e settembre illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia, sulle note delle nuove tracce e dei brani più amati di sempre.

Per sempre di Paola & Chiara: la tracklist del nuovo album

1. Festival feat. Elodie

Prod by ITACA

2. Mare Caos

Prod by ITACA

3. HEY! feat. Jovanotti

Prod by Max Kle1nz (Cosmophonix)

4. Viva El Amor! feat. Ana Mena

Prod by Fudasca

5. Amici come prima feat. Max Pezzali

Prod by Giordano Colombo

6. Furore

Prod by ITACA

7. Fino alla fine feat. Emma

Prod by Andro

8. Vamos a Bailar with Gabry Ponte

Prod by Gabry Ponte

9. Amoremidai feat. Levante

Prod by DADE

10. Kamasutra feat. Cosmo

Prod by Cosmo

11. A modo mio feat. Noemi

Prod by Giordano Colombo