Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 8 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un cielo importante per coloro che vogliono fare passi utili per il futuro; la giornata di oggi addirittura riesce a dare una grande grinta e questa energia è necessaria per andare avanti. Questa veemenza non deve diventare però aggressività verbale o caparbietà altrimenti si rischia di vivere male e di non dare spazio alle cose importanti. Anche chi ha chiuso una storia potrebbe trovare qualcosa di nuovo, la fine del mese sarà molto produttiva da questo punto di vista dal momento che Venere che entrerà nel segno a partire dal giorno 20.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ un mercoledì che permette di riprendere quota, un momento interessante per fare delle scelte utili in vista del futuro; non credo che ci sia bisogno di discutere in amore, però posso immaginare che alcuni siano rimasti feriti da una separazione o da un problema nato nel 2022. Le storie più delicate avranno più bisogno di maggiore chiarezza e cura per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ci sono giornate in cui la stanchezza si fa sentire, forse hai preso troppi impegni o ti muovi come una trottola. Fermo non sai stare ma questo atteggiamento porta stanchezza. Negli ultimi tempi ci vorrebbe una via di mezzo, dovresti limitare gli impegni inutili e dedicarti un po’ di più a qualche piacevole diversivo, qualcosa che ti rilassi. Saturno da marzo invocherà un po’ di austerity per quanto riguarda i conti, soprattutto se hai un’attività autonoma.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa giornata di mercoledì permette un recupero psicofisico, c’è tanto da fare e tanto da recuperare, anche vista dei prossimi giorni, intanto Venere chiede luce in amore, e lo dico in particolare a quelli che hanno vissuto una crisi nel mese di dicembre, le stelle premiano i coraggiosi e coloro che vogliono capire cosa fare, e questo vale anche dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questa giornata tutto sembra andare al rallentatore per i tuoi gusti e credo che sia importante adesso evitare situazioni al limite, se si tira troppo la corda si rischia di romperla, e qui ancora una volta devo parlare a tutti coloro che non sono del tutto contenti o convinti di confermare un accordo; addirittura c’è chi ha rimesso in discussione una collaborazione proprio di recente, nuovi incarichi possono anche arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa è una giornata utile, oggi la Luna è nel segno e riesce a darti una sorta di garanzia di successo in più. Quando pensi che tutto vada per il meglio e pensi di avere impostato tutto alla perfezione, arriva sempre quell’episodio o imprevisto che rovina tutto e a cui, come al solito, tu devi porre rimedio. Alla fine l’importante è essere vincitori, e tra l’altro questa è una giornata migliore per tutto: l’amore sembra un po’ lontano e andrebbe recuperato, dopo il 20 sarà più facile.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Una giornata più serena, pare che anche tu stia cambiando atteggiamento nei confronti della vita. Ora è doveroso prendere le cose con più leggerezza. In amore attenzione a chi sta con te perché questo tuo modo di fare potrebbe innervosire, doppia attenzione con gli ex. Chi si è separato o avuto una discussione vorrebbe tornare a più miti consigli, ma molto dipende dalla persona con cui si ha a che fare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa è un’altra giornata che ti vuole bene con una Venere favorevole e la Luna attiva. In amore però uno slancio è consentito, una storia nata per gioco può diventare qualcosa di più. A proposito di sentimenti, ora sono più validi e le relazioni che nascono con un briciolo di provocazione in più, senza una discussione ogni tanto l’amore sembra privo di gusto, almeno è così che la pensi. Venere aiuta a dissipare molti dubbi e invito le persone che sono state per troppo tempo sole a guardarsi attorno, potrebbe nascere una bella amicizia o qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ dall’inizio di questa settimana che ti trovo pensieroso, di solito sei una persona che parla e sfoga quello che ha dentro; il problema potrebbe essere proprio questo, non sei riuscito a dire proprio tutto quello che pensavi a una persona che ti ha creato problemi, a scaricare una certa insoddisfazione che senti dentro.

Se mancano stimoli ricorda che già domani le cose andranno meglio; è importante altresì evitare scontri in amore perché proprio a livello familiare e sentimentale ci sono dubbi oppure bisogna risolvere un problema che riguarda soldi o proprietà.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sono giornate interessanti ma tu sei pensieroso, non ti angustiare per nulla! Credo proprio che chiuderai la settimana con un grande vantaggio o vittoria, quello che dovresti fare è evitare di stancarti troppo, perché in questo momento le tensioni sono piuttosto alte. È come se ogni giorno dovessi affrontare un esame, una prova, il giudizio di qualcuno. Vuoi tenere tutto sotto controllo ma dovresti allentare il ritmo appena possibile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questi giorni hai la capacità di risolvere problemi e puoi veramente vincere una piccola o grande sfida, inoltre oggi hai anche una bella capacità di dare serenità agli altri, la tua generosità e il tuo amore non si discutono. In questo periodo hai sentimenti molto positivi e sarebbe bello circondarsi di persone che apprezzano queste tue qualità. Successi piccoli o grandi in vista entro metà anno. È probabile che entro maggio arrivi una riconferma.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

A metà anno ci sarà una novità, potrebbe essere una chiusura, la fine di una situazione che ti ha condizionato per anni. Arriva una nuova stagione della tua vita. Venere parla di relazioni importanti e di emozioni che in questo periodo possono continuare o essere riscoperte.

