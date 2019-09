Paolo Fox Oroscopo 2019: 9 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: lunedì 9 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, lunedì 9 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

E’ una buona condizione di partenza per qualche progetto in più! Saranno più forti quelli che hanno un’attività autonoma quindi dalla prossima settimana una sfida aperta, non immediatamente vincente perchè Saturno è dissonante però possiamo dire che almeno ci si risveglia da un lungo torpore!

Dal punto di vista sentimentale non ci sono grandi elementi di forza: chi ha una storia la continua, ma chi vuole mettere in discussione un rapporto, nel prossimo fine settimana dirà delle cose piuttosto estreme.

Oroscopo Toro

Si apre una settimana molto interessante, preludio di un 2020 veramente coinvolgente! Questo significa che finalmente puoi fare quello che desideri. Posso dividervi in due categorie: quelli che hanno avuto successo e decidono di goderselo ma anche di fermarsi un attimo a riflettere e quelli che invece sono molto giovani e alla ricerca del successo. Per loro avremo veramente delle grandi stelle!

Periodo ideale anche per i sentimenti, nonostante questa sera possa esserci un piccolo calo dal punto di vista emotivo.

Oroscopo Gemelli

Le stelle di questo inizio di settimana ti vedono pronto all’azione ma anche ad osservare costa stanno facendo i tuoi potenziali nemici. Voglio ricordare, infatti, che questo non è un periodo tanto facile per il lavoro; non tutti hanno una crisi ma molti hanno dovuto superare un blocco.

E ora è arrivato il momento di riscatto! Potrai far vedere quanto vali, specialmente nelle giornate di martedì e mercoledì.

Oroscopo Cancro

Si parte con la Luna in opposizione: e questo mi fa pensare che nella domenica appena passata potrebbero esserci state delle preoccupazioni. E’ come se dovessi arrampicarti su di una parete senza attrezzi, a volte si arriva in vetta ma facilmente si scivola giù.

Negli ultimi tempi hai avuto dei miglioramenti ma non riesci a goderteli perchè non sei del tutto tranquillo.

Oroscopo Leone

Settimana importante! Ho ricordato più volte che entro Novembre bisognerà far valere le proprie opinioni, soprattutto far vedere quanto si vale. E’ un momento buono per chi vuole accettare una sfida, anche se già nel passato possono esserci state lotte e vittorie!

Nel complesso è un periodo interessante ma con momenti di forte stress. Da stasera fino a mercoledì è probabile che si senta un pò di fatica in più.

Oroscopo Vergine

In questo inizio di settimana la Luna ti favorisce! Inoltre, abbiamo Sole, Mercurio, Venere e Marte nel tuo segno. Ma nonostante questa concentrazione di pianeti, c’è qualche stress di troppo legato ad alcuni progetti. Ricordiamo che avere pianeti favorevoli può significare anche che alcune questioni legai e contrattuali dovranno essere definite con molta attenzione.

Tra giovedì e sabato ci sarà il momento più difficile, ma non nel senso che non si riesce a fare le cose che desideri, ma nel senso che devi fare troppo! E forse l’agitazione può prendere il sopravvento. Anche in amore consiglio molta prudenza.

Oroscopo Bilancia

Si parte con una giornata un pò agitata. In questo periodo sei molto impegnato nel cercare di mettere pace attorno a te piuttosto che a lanciare nuovi progetti. Alcune situazioni sono già in ballo solo che bisogna definirle, bisogna limarle e metterle in chiaro.

Questa giornata sottotono riporta però alla mente qualche problema d’amore che andrebbe risolto o quantomeno andrebbe analizzato a fondo.

Oroscopo Scorpione

Questa settimana inaugura un periodo interessante anche se tu devi dimenticare un Agosto che non è stato facile. Molti mi daranno ragione, le prime due settimane di Agosto hanno portato afflizioni o contrasti e anche prima c’è stato qualche diverbio in amore, oppure semplicemente un desiderio inespresso.

Quelli che vogliono cambiare vita sanno che ci sono stati tanti ostacoli da superare ma la spinta verso il nuovo è potente. Sul lavoro, anche se non hai grandi problemi, vorresti fare altro.

Oroscopo Sagittario

Hai bisogno di credere in un futuro diverso ma in questi giorni ci sono mille blocchi e anche la sensazione che qualcuno voglia metterti i bastoni tra le ruote.

Purtroppo devo dire che fino alla fine del mese non ci sono grandi novità e quindi chi si aspetta una chiamata, chi vuole fare pace con una persona, potrebbe sentirsi limitato nelle sue azioni. E’ tempo di riflessione.

Oroscopo Capricorno

Per destino o per volontà stanno per iniziare grandi progetti di vita! E’ una fase in cui si possono studiare nuove condizioni da varare a partire dal prossimo anno. Il tuo è uno dei segni che nel 2020 potrà recuperare bene.

Non è stato così l’anno scorso, è neanche un paio di anni fa! Anzi, c’è chi è caduto bruscamente ma ora sta finalmente per rialzarsi.

Oroscopo Acquario

Inizia una settimana frenetica ma anche molto positiva. Luglio e Agosto sono stati mesi pesanti proprio per le questioni di carattere pratico e per la salute. Quindi, chi ha avuto problemi di origine psicosomatica, chi è stato male, ora può e deve recuperare.

Martedì e mercoledì con la Luna nel segno si può fare di più e si può vivere anche un’emozione positiva in amore.

Oroscopo Pesci

In questi giorni ti senti frastornato e addirittura pensi di non avere un attimo di respiro. Ricordo che da Ottobre andrà diversamente, poi Novembre sarà un mese di vittoria, e Dicembre lo sarà ancora di più!

Quindi, si tratta di superare questa fase in cui puoi sentirti solo. Ti consiglio di pazientare un pò, vedrai che ne varrà la pena!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!