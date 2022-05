Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 19 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 19 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 maggio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa fase stanno per arrivare buone notizie anche se ultimamente state accusando un po’ di stanchezza. Grazie al sostegno di Venere e Giove potete tornare ad essere fiduciosi e non soltanto in amore. Le giornate del weekend saranno produttive anche se durante la settimana saranno possibili piccoli ritardi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore non sempre si può pensare di avere ragione, spesso la situazione è più complicata di quello che sembra. Cercate di ascoltare di più il vostro istinto in ambito lavorativo, le giornate di giovedì e venerdì sono produttive per il lavoro. In amore c’è qualche tensione e conflitto di troppo, soprattutto nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con Giove finalmente attivo arriva un periodo di recupero e ci son belle novità da seguire. Le giornate tra venerdì e domenica potrebbero portare quel messaggio di speranza in più che riguarda anche i cuori solitari, le persone che magari sono state per troppo tempo da sole.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

State vivendo un periodo importante a livello di crescita spirituale ed emotiva, è chiaro che questo è un momento che vede riemergere alcune problematiche, non sono giornate fluide ma ore in cui dovete prendere coscienza di qualche errore che avete commesso in passato o capire se una persona è davvero dalla vostra parte oppure no. Questa giornata invita alla massima attenzione, vi sentirete particolarmente stanchi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La situazione astrologica di questi giorni è decisamente importante, poi è chiaro che il siete ambiziosi e vi ponete sempre obiettivi nuovi, ancora più interessanti sono quelli che non avete ancora raggiunto. Il fine settimana sarà un po’ strano quindi se dovete programmare qualcosa di importante muovetevi fin da ora.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

nati sotto il segno della Vergine in questa giornata di giovedì possono contare ancora su buone stelle, adesso c’è una grande voglia di recuperare a livello fisico e questo è molto positivo. Chi è stato male o ha fatto dei controlli o si è sentito smarrito per qualche settimana, adesso sta meglio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovete cercare di organizzare al più presto un incontro o di rasserenare la vostra vita. Dopo il 10 Maggio tutte le questioni legali o comunque in sospeso potrebbero prolungarsi ancora per tanto tempo. Non è il caso di portare avanti relazioni che non sono sentite, un pochino pesa in amore questo stato di collera e nervosismo che da qualche tempo sentite addosso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione non dovrebbe perdere di vista la tranquillità in queste giornate ma soprattutto dovreste cercare di stare sereni, a volte avete la netta sensazione che manchi qualcosa, che ci sia sempre un particolare di cui è importante discutere. Il fine settimana potrebbe essere un pochino agitato o magari mancherà la presenza di una persona quindi se ci sono dei dubbi sarà meglio parlare adesso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Per il Sagittario è arrivato il momento giusto per farsi valere, quando ci sono buone stelle è sempre consigliato rimboccarsi le maniche e andare avanti, scendere in campo, bene se c’è un progetto, forse vi hanno già fatto una proposta o forse sapete che ci saranno delle novità. Oggi però tutto potrebbe essere vissuto con molta agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Per il segno zodiacale del Capricorno avere la Luna nel proprio spazio zodiacale significa in qualche modo rinnovare qualche piccola preoccupazione o avere a che fare anche con delle persone che ogni tanto sono troppo insidiose. Oggi sembrate particolarmente assorti nei vostri pensieri e forse anche un po’ arrabbiati per come si comportano gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il segno dell’Acquario potrebbe programmare questo weekend in maniera divertente, eclettica, la Luna domani sarà nel segno quindi questo è un fine settimana in arrivo che può rappresentare un momento di sfogo e soprattutto nascerà con qualche piccolo contrasto che poi si risolverà. Questa giornata è importante se dovete parlare di lavoro o trovare un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Per il segno zodiacale dei Pesci questa giornata di giovedì sarà particolarmente stancante ma alla fine è inquadrata in un percorso di rinascita molto bello, le coppie potrebbero andare avanti molto bene. La giornata però è un po’ nervosa per cui non prendete tutto di petto.

