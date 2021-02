Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: giovedì 18 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se ancora non hai conferme rispetto al fatto che questo sembra essere un periodo migliore rispetto al passato, quanto meno senti dentro di te che le cose stanno per cambiare. Quindi, o c’é una vera conferma oppure c’é una grande voglia di fare cose nuove, e questo non sarebbe un caso!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei contento a metà perche’ molti dei progetti che sono nati nel corso degli ultimi giorni non hanno avuto l’esito che speravi. D’altronde, ho spiegato che Febbraio é un mese che porta delle novità ma in maniera molto strana, quindi anche chi pensa di avere una crescita poi nel tempo si renderà conto di essersi assunto responsabilità molto importanti, forse troppo! Ci vuole attenzione in modo che quest’agitazione non si riversi in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo é un grande cielo soprattutto per quelli che si vogliono liberare di un peso, che vogliono tornare a fare cose importanti. Si perché soprattutto a Dicembre ci sono state parecchie privazioni mentre ora potresti anche combinare un piccolo affare!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ti trovi in una fase di interregno di cui ho parlato più volte: si esce da un 2020 molto pesante e si entra in un 2021 che cambia alcune prospettive. Molti potrebbero anche essere arrabbiati per questi cambiamenti, però a volte non ci rendiamo conto di essere stati male se non dopo un grande cambiamento, se non dopo che abbiamo affrontato una grande trasformazione nella nostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avevo annunciato e anche scritto, lo troverete su questa applicazione ma anche sul mio libro, che questa e’ una fase di grande dubbio per te. Si perché in questo momento sei un pò tagliato fuori da certi giri, e anche se hai avuto una proposta, anche se affronti un grande percorso, una novità, lo fai con molti dubbi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei chiamato alle armi! L’ho detto più volte, già dall’anno scorso, che nonostante le mille privazioni che tutti abbiamo vissuto, questo segno non solo si é dato da fare ma ha addirittura avuto modo di farsi notare! Ed ecco perché i più brillanti, i più forti, quelli che possono veramente riuscire a portare avanti un progetto, ora non sono affatto limitati!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Tra questo giovedì e sabato avrai la Luna favorevole e questo indica certamente un indizio di fortuna negli incontri ma anche la possibilità di trovare un proprio ruolo. Per forza di cose, l’astrologia deve dare indicazioni generiche, però posso dire che i più giovani iniziano una strada, un percorso di studio o di lavoro che sarà più netto nei prossimi mesi, mentre le persone mature ora hanno finalmente un’idea più chiara di quello che andranno a fare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Spero che tu non abbia messo in discussione l’amore, perché nelle prime due settimane di Febbraio ci sono state diverse privazioni, specialmente per quelli che hanno vissuto delle serie complicazioni. Ora, quando abbiamo stelle difficili, se il rapporto é già alle strette può diventare a rischio, se invece il rapporto é sano si rischiano solo delle piccole discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non devi fermarti proprio adesso! Questo é un oroscopo molto interessante: in queste 48 ore ci sono stelle importanti ma la Luna sarà opposta. Quindi, ci sarà un pò meno energia. Se devi fare delle proposte, se devi incontrare certe persone, forse questa e’ proprio la giornata giusta per darti da fare. Poi vorrei ricordarti di non fermare la tua mente, di andare avanti, perché ogni emozione che vivi, ogni sensazione che provi può identificare un nuovo percorso di vita!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Tu lavori dietro le quinte! Il tuo é un segno che vuole agire da solo, che non ama seguire i consigli degli altri, questo a volte può essere un bene ma in altre può farti sbagliare! Sbagliano quelli che si isolano troppo dalla realtà: la verità é che quando la realtà non ti piace ti viene spontaneo allontanarti da tutti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questi giorni devi orientarti al meglio perché avere tanti pianeti nel segno significa avere buone idee. Questo é un periodo buono per quelli che sviluppano queste idee e le portano lontane, può essere invece un periodo di rabbia per tutti quelli che hanno buone idee ma non hanno il coraggio di metterle in pratica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Se devo dare un giudizio globale non sarà molto alto. Posso dire che questo Sole aiuta quelli che hanno buone idee, riesce a darti una grande forza, però soprattutto l’ultima parte della giornata e comunque le giornate fino a sabato richiamano all’ordine, invitano tutti quelli che hanno avuto problemi d’amore a stare attenti. Le nuove storie vanno meglio!

