Oroscopo Paolo Fox del giorno, domenica 18 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 agosto 2024.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il transito di Mercurio e Marte rappresenterà sicuramente una bella botta di vita per l’Ariete, che avrà energia e grinta da vendere sia nel lavoro che nelle relazioni sociali. Soprattutto le giornate di giovedì e venerdì prossimo si preannunceranno molto interessanti per progredire e progettare delle cose nuove. Bisogna prepararsi realizzando delle cose nuove sotto tanti punti di vista, anche in vista dell’autunno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna in quadratura vi renderà alquanto indisponenti e capricciosi. Già da un po’ di tempo state subendo attacchi da parte di persone che provano invidia nei vostri confronti. Alcune persone vorrebbero mettervi in cattiva luce anche agli occhi di quelle persone che contano di più nel vostro ambiente lavorativo. Una situazione che vi capita frequentemente, anche perché voi tendete a primeggiare nel lavoro perché riuscite a concentrarvi più e meglio degli altri. Fatevi scivolare addosso queste critiche e fate buon viso a cattivo gioco. Il tempo sistemerà ogni cosa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

È tempo di incontri speciali per i nati sotto il segno dei Gemelli. State vivendo una fase di rinascita dal punto di vista relazionale. Chi ha iniziato una nuova storia sentimentale, adesso è molto coinvolto sia dal punto di vista emotivo e fisico. Chi è in vacanza adesso si sente decisamente più leggero e più intraprendente. Alcune questioni del passato che vi hanno un po’ tormentato l’anima, adesso sono sempre più lontane dai vostri pensieri e questo vi aiuterà a vivere il presente con più leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Finalmente non avete più la Luna opposta e questo rappresenta per voi una buona notizia. Ci saranno tutte le condizioni per recuperare una certa serenità e una bella armonia interiore. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovreste approfittare di questi momenti per riportare una certa calma anche nella vostra sfera relazionale. Se di recente sono sorti dei contrasti in famiglia, adesso è il momento di abbassare i toni ed essere più concilianti. A volte fate fatica a comprendere le ragioni altrui. Cercate di essere più tolleranti e comprensivi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Mercurio nel segno porterà belle novità e grandi sorprese la prossima settimana. Cercate di muovervi con saggezza e prudenza, sapendo cogliere quelle opportunità che vi capiteranno a tiro. Se è vero che l’estate è iniziata in maniera un po’ balbettante, adesso siete decisamente più determinati e risoluti nel portare avanti le vostre idee. Sapete quello che volete e non vi fate più soggiogare dagli altri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La presenza rassicurante di Venere nel segno vi rende particolarmente armonici con voi stessi e con gli altri. State attraversando una fase di grande saggezza, potrete essere per gli altri un punto di riferimento valido anche per dare dei consigli o per aiutare chi sta attraversando una fase difficile. In questa fase sono da evitare assolutamente i ritorni di fiamma. Se avete rapporto una relazione da poco tempo, evitate di tornare sui vostri passi: sarebbe un errore imperdonabile.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con Sole, Luna, Marte e Giove dalla vostra parte, state affrontando una nuova fase astrologica, decisamente molto promettente. Anche coloro che di recente hanno dovuto affrontare dei problemi non indifferenti, adesso saranno decisamente molto più motivati e intraprendenti. Cogliete l’occasione per organizzare un fine settimana da sogno, insieme agli amici più fidati o al vostro partner. Chi ha accanto la persona giusta, potrebbe vivere dei momenti di grande passione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna dissonante potrebbe amplificare quel senso di spossatezza che vi attanaglia da molto tempo. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovreste approfittare di questo fine settimana per riposarvi un po’ di più e per ricaricare le pile. Magari potreste cogliere l’occasione per organizzare il vostro lavoro in vista del prossimo autunno o per studiare un piano di battaglia se avete dei progetti in ballo. Se avrete seminato bene, vi verrà facile raccogliere delle grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Marte e Giove in opposizione potrebbero scatenare dei contrasti in famiglia o nel lavoro. Sul lavoro Mercurio porterà novità interessanti sotto tanti punti di vista. Lasciate che la fortuna e l’istinto guidino i vostri passi. Seguite quello che vi dice il cuore e non fatevi condizionare da nessuno, soprattutto se ci sono scelte importanti da fare che possono riguardare il vostro futuro. Se avete di fronte una persona scontrosa o scorbutica, cercate di mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Chi ha avuto delle discussioni di recente con il proprio partner, farebbe bene a seppellire l’ascia di guerra e scendere a più miti consigli. Non è questo il momento di agitare le acque ancora di più. Meglio provare un tentativo di conciliazione anche per poter trascorrere in serenità il fine settimana e le ferie agostane. Cercate di essere sinceri con voi stessi, evitando di giocare a carte coperte. Magari il vostro partner potrebbe apprezzare proprio una vostra confessione a cuore aperto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Giove in ottimo aspetto vi rende sicuramente molto più positivi e creativi. Ne trarranno un grande beneficio coloro che svolgono professioni legate all’arte e alla musica e non solo. Chi ha una nuova idea imprenditoriale che vuole portare avanti, dovrebbe cercare di portarla avanti con maggiore convinzione. Con Giove dalla vostra parte, ogni vostra ambizione potrebbe venire soddisfatta in breve tempo. Siate dunque più intraprendenti perché questo è proprio il momento giusto per rischiare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se a Ferragosto c’è stato qualche malinteso nella coppia o in famiglia, adesso è venuto il momento di appianare i contrasti ed essere più malleabili. Forse vi siete irrigiditi troppo in passato sulle vostre posizioni, peggiorando le cose. Secondo l’Oroscopo del giorno, le tensioni che sono nate nel lavoro, non dovrebbero essere trascinate all’interno delle quattro mura domestiche. Questo è un errore che siete soliti commettere e che spesso pagate a caro prezzo.

