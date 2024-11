Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 6 novembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 novembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un periodo di riscatto per il segno dell’Ariete. Con Mercurio e Venere in ottimo aspetto e Marte favorevole, potrete finalmente ottenere qualcosa in più sotto tanti aspetti. Secondo le stelle, è questo il momento di schiacciare il piede sull’acceleratore soprattutto se avete un progetto ambizioso da portare avanti. Dovrete guardare lontano e programmare qualcosa per i prossimi mesi. Novità in arrivo anche dal punto di vista sentimentale per chi sta cercando ancora l’anima gemella.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere tra pochi giorni inizierà un transito davvero molto favorevole per il segno del Toro. Tutti coloro che hanno avuto situazioni complicate in amore, adesso potranno tirare un sospiro di sollievo. Anche coloro che hanno patito una crisi lavorativa, potranno ritrovare una certa serenità e una certa stabilità. Se c’è una persona che vi intriga dovrete evitare di giocare in difesa: meglio sciogliere ogni indugio e farsi avanti con convinzione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le opposizioni planetarie di questi giorni non vi hanno consentito di iniziare il mese di novembre in modo idilliaco. Ma questo non dovrà di certo scoraggiarvi. Le opposizioni planetarie, infatti, portano complicazioni, magari ci sono stati improvvisi cambiamenti di scena e voi siete stati costretti a dover rimediare. Dal giorno 11 le cose potranno andare meglio, anche a livello sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Già da adesso potrete pensare a programmare il vostro 2025 che si preannuncia già ricco di belle soddisfazioni grazie a Giove in aspetto positivo. Questa Luna in opposizione, soprattutto nella giornata di oggi, potrebbe portare un certo stress a livello emotivo. Oggi non riuscirete ad accontentare tutti, ecco perché sarebbe meglio fare una cernita delle cose che dovete fare e stabilire le vostre priorità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ arrivato il momento di capire cosa volete fare soprattutto a livello professionale. Chi è reduce da un progetto fallito dovrà rassegnarsi e ripartire evitando di rimuginare su quanto accaduto. Molto probabilmente, se il progetto non è decollato, vuol dire che non era questo il vostro destino. Marte nel segno porta energia ma anche tensione nelle relazioni interpersonali. In amore le cose vanno decisamente meglio graze a Venere in aspetto positivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Novembre è iniziato all’insegna dei dubbi e delle perplessità anche se si tratta di una fase transitoria. Mercurio, Venere e Saturno potrebbero un po’ complicare i vostri piani. E’ proprio questa situazione che vi blocca e che frena i vostri progetti. Tutto ciò però non deve rappresentare un motivo per scoraggiarvi, anche perché le opposizioni del momento sono dettate da pianeti veloci. Dall’11 novembre Venere torna favorevole e riporta serenità e stabilità sia in casa che nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’amore non è sempre facile da gestire. Spesso vi fate problemi inutili perché valutate tutti i dettagli di una storia fino all’ossessione finendo per non vivere bene la relazione. Venere tra qualche giorno inizierà un transito di disturbo che metterà zizzania nei rapporti in bilico. Le stelle oggi consigliano di valutare bene le nuove opportunità anche se c’è un po’ di stanchezza che potrebbe farsi sentire. Cercate di riposare un po’ di più per ricaricare le pile.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dovrete gettare già da adesso le basi per costruire un 2025 molto fruttuoso. Questa settimana sarà un po’ sottotono anche per via di Marte contrario che vi affatica un po’ soprattutto se dovete completare dei lavori o avete dei lavori in casa. C’è una stanchezza di fondo che non vi permette di vivere queste giornate con la giusta lucidità. Cercate di concedervi un po’ di riposo magari trascorrendo una serata con persone positive e ottimiste.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento avrete il desiderio di dire tutto ciò che pensate anche se le stelle vi consigliano di tenere a freno la lingua. Forse avete a che fare con persone invidiose che amano mettervi i bastoni tra le ruote e questo vi sta innervosendo parecchio. Cercate il giusto valore alle parole che ascoltate: l’amore trionfa in un periodo in cui Venere nel segno porta nuove emozioni soprattutto nelle giovani coppie. Cercate di avere pazienza anche perché arriveranno momenti molto più confortanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna nel vostro segno zodiacale pone il Capricorno tra i segni sulla cresta dell’onda. Venere sta per avvicinarsi al vostro segno e questo favorirà soprattutto le relazioni interpersonali. Chi ha una amicizia importante dovrebbe cercare di approfondirla. Se avete avversari contro sappiate che nessuno potrà battervi. Dopo un periodo complicato in amore iniziato a settembre, finalmente si riparte con grande convinzione. Se c’è una persona che vi intriga, è il momento di farvi avanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Marte ha iniziato un transito piuttosto negativo per voi e quindi è normale che possano arrivare delle giornate pesanti soprattutto perché non sapete cosa dovete fare. Anche nel lavoro ci sono delle incognite da sciogliere. Ci sarà però Venere a vostro supporto che aiuterà la sfera sentimentale. Magari potreste trovare proprio nell’amore la vostra ancora di salvezza in questa fase caotica in cui stanno venendo a mancare alcune certezze.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna in sestile vi regala una giornata migliore rispetto alle precedenti due giornate della settimana. Da qualche tempo la vostra vita è in piena rivoluzione. Alcuni rapporti che prima erano fondamentali, adesso non lo saranno più. Magari avete troppe responsabilità sulle vostre spalle, forse dovreste cercare di delegare agli altri alcuni compiti gravosi. La passione torna ad affacciarsi nella vostra vita ma dovrete attendere la seconda parte del mese per tornare a vivere l’amore con maggiore coinvolgimento.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.