Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 15 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se qualche sfida non è stata vinta nel corso degli ultimi due anni nessun problema. Perché abbiamo ancora competizioni a cui partecipare e vincere. In amore potrebbe esserci già una ricompensa e le stelle aiutano i nuovi incontri!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Indispensabile in questo momento trovare le giuste complicità, lo ripeto spesso perché i progetti che hai in mente sono grandiosi e le responsabilità che ti sono state affidate pesanti. Quindi è normale che tu non possa fare tutto da solo e abbia bisogno di un aiuto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si avvicinano giorni intriganti anche se il nuovo transito di Saturno impone una sorta di revisione di tutti legami e rapporti, persino delle situazioni di lavoro in qualche caso. Quindi consiglio coloro che hanno vissuto una piccola crisi o vogliono fare presente alcune questioni importanti di tipo economico, di parlare in maniera molto chiara.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si inizia a combattere contro i prepotenti e le persone che hanno cercato di fermarti. Quindi spero sia già arrivata una bella ricompensa o una riconferma per quanto riguarda il tuo lavoro. E posso dire comunque che anche se l’aspetto amoroso vive situazioni poco chiare dalla seconda parte di questo mese andrà molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa giornata lascia un pochino a desiderare e probabilmente non sei perfetta forma, sarà che di recente hai dato spazio a tanti progetti e idee e sei stanco, più che altro di aspettare risposte. Sei anche un po’ in ansia per una riconferma. Raccomando di chiudere le cose più importanti entro la metà di maggio, non che dopo non ci siano più opportunità ma evidentemente la partita più importante si gioca nei prossimi due mesi e mezzo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

A te piace molto impegnarti per fare ciò che ti piace, se hai una passione non la accantoni. Anzi, diventa prioritaria rispetto al resto. Non voglio dire con questo che l’amore passi in secondo piano. Però è probabile che tu abbia come riferimento di base il lavoro, il denaro e poi tutto il resto. Devi recuperare spazio per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Contare fino a dieci prima di dire cose sbagliate o prima di mettersi in situazioni un po’ polemiche è quello che consiglio in questa settimana. Resta un momento di grande forza ma anche di grandi dubbi, quindi senti dentro di te una buona carica ma non sai bene come esprimerla e indirizzarla. L’importante è non andare contro qualcuno!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

È in corso una fase di grande interesse, sei il segno al primo posto in classifica nella settimana. Questa giornata, però, è un po’ agitata per colpa delle troppe cose da fare. Poi in famiglia ogni tanto nasce qualche battibecco che bisogna risolvere. Ricorda che se una storia d’amore non funziona, potrebbe via via che ci avviciniamo alla metà di questo mese mostrare la corda. E ti devo chiedere di essere un pochino cauto nei giudizi e più indulgente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ci sono pianeti che sorreggono la tua attività, Giove è in aspetto valido e protegge la tua forma, Venere aiuta i sentimenti. Tuttavia non ti senti del tutto tranquillo quindi o è accaduto qualcosa tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo che ti ha un pochino scosso, oppure devi rivedere tutta la tua vita alla base di una nuova logica.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

È un momento di verifica più che di azione. È partita quella fase di cui ho parlato già agli inizi dell’anno. Tra marzo e aprile infatti bisognerà capire quali sono le persone che ti sono davvero vicine e, se hai un lavoro di responsabilità, quali desideri portare con te nel corso dei prossimi mesi. Questa ricerca potrebbe avere incupito o raffreddato l’amore, attenzione alle lontananze fisiche o psicologiche

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ma nessun timore da questo punto di vista, si riparte dal 16 con una visione dei sentimenti più intrigante e ampia. Non ti ho messo nei primi posti in classifica perché proprio nel lavoro ci sono avversari o complicazioni, ma spero che tu stia sereno. Se non ce la fai più a stare in un posto stringi i denti, da maggio cambiare e andare da qualche altra parte sarà più facile.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Bene non arrabbiarsi e non cercare a tutti costi di vincere una sfida, in particolare sarebbe il caso di non lasciare il certo per l’incerto; le decisioni vanno prese con calma. La fretta è cattiva consigliera in amore, storie non dichiarate o trasgressive dovrebbero essere vissute con tranquillità. Questa settimana è iniziata in maniera interessante, eri al terzo posto della classifica dei segni e spero veramente che tu possa mantenere un ruolo alto, recuperare in amore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.