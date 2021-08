Paolo Fox Oroscopo di oggi: lunedì 2 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con questa Luna favorevole io credo che tu abbia veramente una grande energia, anzi, per nascita hai un impeto difficile da frenare! In questo momento si apre una situazione astrologica molto importante anche per le acquisizioni che verranno fatte in autunno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Con questa Venere tornata favorevole assieme a Marte hai una gran voglia di amare, hai una gran voglia di metterti in gioco, e sarebbe davvero un peccato sprecare questo periodo discutendo, come magari é capitato nelle prime tre settimane di Luglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa settimana dovrai fare i conti con una certa stanchezza! E se questa stanchezza coincide anche con uno stato di agitazione allora bisogna stare attenti perché potrebbe essere il classico cielo che fa perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devo dire che questo é un bel cielo, un cielo promettente in vista dell’autunno! In una classifica generale della settimana voglio metterti al quinto posto perché hai tante buone qualità. Non bisogna dimenticare l’amore: anche se a te piace un po’ soffrire, in questo periodo dovresti prediligere i rapporti sereni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Devi cambiare strada, devi iniziare un nuovo percorso! E questo da una parte spaventa ma dall’altra potrebbe persino entusiasmare. Le idee non mancano visto che Mercurio transita nel segno ma quest’opposizione di Saturno parla proprio di un cambiamento che costa caro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ una settimana molto importante: nella classifica generale ti ho voluto mettere al secondo posto! E’ vero che in queste prime 48 ore della settimana sei confuso, ma la confusione che nasce in questi giorni deriva dal fatto che sei pieno di cose da fare e forse anche di nuove iniziative da studiare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Quando hai un problema per avere coraggio e ottenere consensi spesso ne parli in giro, mentre le vere risposte ora sono dentro di te! I primi tre giorni di questa settimana sono piuttosto interessanti ma in generale devo parlare di stanchezza e anche di qualche momento di disagio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non devi arrovellarti la vita pensando a tutto quello che avresti potuto dire, a tutto quello che avresti potuto fare! Non si é mai perfetti, e come si dice la perfezione non é di questo mondo. Insomma, é una settimana che invita ad essere cauti nei rapporti, evitando quelle polemiche che ci sono state nelle prime due settimane del mese di Luglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si parte un po’ indietro! Ricordo che il tuo é un segno che di solito va al galoppo ma l’inizio di questa settimana é al trotto! Quindi, lunedì e martedì sono giornate fastidiose. Se poi in amore ci sono stati dei problemi, delle difficoltà, allora bisogna stare doppiamente attenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dovresti concentrare le tue azioni entro mercoledì. Questa é una settimana che ti trova protagonista: infatti ti metto al primo posto in classifica! Se aspettavi una risposta, se aspettavi una proposta, potrebbe essere già arrivata o sta per arrivare!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questi giorni hai paura del futuro e questa é un po’ una contraddizione perché tu sei il futuro! Va ricordato che il tuo segno rappresenta tutto ciò che accadrà, e spesso sei lungimirante nei tuoi pensieri, pensi a quello che andrai a fare nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Queste sono settimane un po’ strane! Io invito tutti quelli che hanno una storia d’amore traballante, che ha avuto problemi, ad essere molto cauti soprattutto fino a mercoledì. Anche quelli che sono fortemente innamorati potrebbero vivere questo momento come un momento di intralcio o magari non si é capaci di dire tutto quello che si pensa.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!