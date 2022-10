Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 20 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La fatica è tanta, si fa sentire anche perché i progetti in ballo sono davvero molti, alcuni dei quali mai tentati prima. E c’è una grande smania e voglia di recuperare il tempo perduto, questa condizione può essere stressante per tutti quelli che magari vogliono impostare progetti e operazioni. Anche i sentimenti in questo momento sono messi alla prova, non tanto per mancanza d’amore quanto per mancanza di tempo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Abbiamo spiegato più volte che la vostra vita è in netto cambiamento e che durante l’estate di quest’anno ci sono state novità. Chi aveva in ballo una storia non legalizzata si è deciso a unirsi ad una persona definitivamente ma ci sono state anche decisioni opposte, perché un un periodo in cui si vuole regolare tutto le coppie che hanno avuto difficoltà non se le sono mandate a dire e alcuni hanno deciso persino di abbandonare un percorso per tornare liberi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi abbiamo una Luna contraria, il che non significa che ci siano grandi difficoltà ma che possono nascere piccoli impedimenti. Marte transita nel segno, Sole e Mercurio sono favorevoli quindi il successo per voi è dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Più ci avviciniamo a domenica e maggiori saranno le possibilità di trovare un riscontro alle proprie emozioni. Ci sono state tante problematiche e tensioni, molti di questi fastidi non sono stati superati. Se vi state impegnando in un nuovo progetto siete agitati e arrabbiati perché persone che non valgono o si impegnano meno hanno ottenuto più di voi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La situazioni astrologica di questa giornata è interessante, considerando il fatto che ultimamente molte spese sono aumentate. L’unica cosa che dobbiamo chiedere è di stare attenti ai quattrini, perché il Leone a volta non si regola ed è molto generoso anche con chi non merita.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Queste giornate sono di recupero perché, come spiegato più volte, agli inizi di questo mese di Ottobre c’è stato un calo. Molti sono stati in ansia per un progetto, altri hanno vissuto un momento di nervosismo, quindi la cosa che bisogna fare tra oggi e domani è cercare di recuperare un buon tono fisico.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata di oggi può portare un piccolo dubbio, il che non sarebbe una novità, dal momento che è dalla parte centrale di quest’anno che la vostra vita è stata completamente cambiata, non solo per vostra volontà di azione ma anche per l’ingerenza di situazioni esterne, personali, familiari o di salute che avete affrontato con coraggio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

un cielo dinamico quello che vi aspetta, ricordando tra l’altro che da domenica il Sole sarà nel segno zodiacale vostro. Questo è certamente un elemento di forza e non potrebbe essere diversamente, anche perché avremo un forte accumulo di pianeti nel vostro segno agli inizi di Novembre. Questo vuol dire che tanti del vostro segno riprenderanno quota.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giornata faticosa, non mettiamo in dubbio la vostra buona volontà ma continuiamo a credere che a Settembre qualche sicurezza sia saltata, oppure che ultimamente ci siano stati piccoli diverbi tra partenti, in famiglia o con il vostro amore anche per motivi banali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nulla può bloccare la vostra ascesa considerando anche il fatto che la Primavera del prossimo anno sarà importante. Tutto quello che parte e che nasce in questo periodo sarà utile per cercare di affermare la vostra condizione futura. Guardatevi dai perditempo, da quelli che vogliono avere senza faticare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete una grande voglia di agire e cercare soluzioni, Luna sarà valida domenica però attenzione a spese per la casa, conti in sospeso, vertenze, in particolare se avete dimenticato di pagare qualcosa o il risultato di una disputa legale non è andato a buon fine. Venere ancora favorevole quindi le storie nate nelle ultime settimane sono importanti, in amore ci vuole coraggio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sono giornate ombrose ma attenzione, l’alba è vicina. Già domenica avremo un Sole favorevole e con i primi di Novembre saranno tanti i pianeti amici. Questo vuol dire che il vostro impegno sarà riconosciuto e che a breve sarà già possibile ottenere un piccolo o grande vantaggio.

