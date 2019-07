Oroscopo del giorno di Paolo Fox: giovedì 11 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: giovedì 11 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: giovedì 11 luglio

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 11 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Non escludo che qualcuno debba fare una scelta importante! Chi ha alcuni legami con soci o collaboratori può discutere, e anche per i sentimenti è un periodo particolare. Ti ricordo, però, che quest’estate sarà la stagione della grande vitalità. E ci avviciniamo ad un periodo che sarà estremamente importante.

In altre parole, durante quest’estate dovresti cercare di gestire al meglio tutti quei progetti e quelle situazioni che poi durante l’autunno sarà più complicato portare avanti. E come se dovessi ripartire da zero!

Oroscopo Toro

Non è sempre facile mantenere sotto controllo le tue emozioni, ma anche i soldi, perchè ultimamente ne sono usciti troppi, oppure ne servono di più anche per la famiglia. In queste 48 ore pare che tu sia ancora un pò in contrasto con l’ambiente circostante. Intendiamoci: questo non è un periodo no.

E aggiungo ancora una volta che tra l’estate e l’autunno molti vinceranno una sfida, torneranno ad essere progettuali, avranno un grande incarico. Ma l’indecisione è il tema dominante del periodo. E questo potrebbe determinare uno stato di agitazione interiore.

Oroscopo Gemelli

Ogni nuova relazione, anche solo d’amicizia, va affrontata con coraggio ed ottimismo perchè, come si dice, da cosa nasce cosa! Quindi, anche se ci sono state tante perplessità, questo è un periodo che porta delle soluzioni.

Voglio ricordare che se il tuo rapporto di coppia è in crisi, se ci sono dei problemi, tra venerdì e domenica potrebbero tornare alla luce certe divergenze. Cerca di evitarlo!

Oroscopo Cancro

In questo cielo si legge tensione! Non bisogna dimenticare un aspetto importante: il fatto che Venere si trovi nel tuo segno. E questo non solo ti lega di più agli affetti, ma porta emozioni sincere. L’unico problema che potrebbe nascere in questi giorni riguarda un possibile amore diviso tra due persone.

Se agli inizi dell’anno hai fatto un cambiamento, ora non sei più certo di quello che hai fatto, restano parecchie incertezze. Il lavoro chiede molto impegno e una scelta netta da fare nei prossimi mesi.

Oroscopo Leone

In questo giovedì ti senti ancora un pò sotto pressioni e molti mi daranno ragione se dico che già 24 ore fa qualcosa è andato storto, che ci sono stati conflitti. Fortunatamente, il fine settimana in arrivo porta consiglio qualche emozione in più, ma in queste 24 ore sarà meglio evitare ulteriori contrasti.

Se vedi che c’è conflitto e caos, cerca di stare sereno e attendi le giornate di weekend per tentare di rimetterti in carreggiata.

Oroscopo Vergine

E’ tempo di pensare ad una nuova vita, ad un grande rilancio. E soprattutto ad un grande progetto che vedrà la luca nell’autunno del 2019_ tra Ottobre e Dicembre, infatti, la maggioranza di voi avrà uno scopo molto particolare da raggiungere.

Se c’è una condizione che crea dubbio in amore o sul lavoro, bisogna usare la massima cautela. Così, come per questioni legali e contrattuali, devi seguirle con molta attenzione!

Oroscopo Bilancia

La seconda parte della settimana aiuta a ritrovare un pò di fiducia in se stessi. Devo dire che c’è stato un momento in cui ti sei sentito scoraggiato. Sul lavoro vorresti ricevere l’apprezzamento che meriti per quello che hai fatto di recente, ma questo non succede.

E questo disagio, questa difficoltà, non è legata tanto alle condizioni personali, all’età o allo stato fisico, ma proprio alla situazione generale del tuo segno. I tempi stanno cambiando e anche tu stai vivendo una sorta di trasformazione interiore.

Oroscopo Scorpione

Questa è una settimana di parziale recupero, perché dal punto di vista mentale ti trovo ancora molto stressato, stanco e nervoso. E forse anche un pò troppo lontano da quella situazione di benessere che vorresti raggiungere.

Però, non bisogna perdere di vista le novità: il fatto di avere troppe tensioni, di vivere delle complicazioni anche nell’ambito del lavoro è un fatto concreto: ed ecco perchè forse conviene fare buon viso a cattivo gioco, anche se è una cosa che difficilmente riesci a fare!

Oroscopo Sagittario

Tutta la seconda parte della settimana invita a fare di più, a vivere grandi emozioni! Non mi meraviglierei affatto se in questi giorni tu trovassi un amore sostitutivo ad una passione che sembra non valere più molto.

E’ un periodo di grande forza emotiva nel quale puoi finalmente lasciarti andare! Oroscopo interessante per chi vuole iniziare ora le vacanze, magari anche un semplice weekend di passione!

Oroscopo Capricorno

Questo mese rappresenta per te una sorta di valvola di sfogo, una possibilità di liberazione. Ricordiamo che Giugno si è concluso con qualche problema, ed Aprile è il mese che ha aperto le porte ad enormi difficoltà di tipo sentimentale.

E quindi, tutti quelli che hanno vissuto una crisi, ora devono decidere se tornare sui propri passi o andare avanti. Tu tendi sempre ad aggiustare le cose, ma in certi casi è più facile ricostruire che riparare.

Oroscopo Acquario

Giornate un pò sotto pressione, sottotono. Se c’è stato un problema di lavoro, forse bisogna ripartire con un nuovo progetto; ricordo che fin dagli inizi dell’anno dissi che alcune ombre si sarebbero addensate proprio nelle questioni pratiche lavorative!

E quindi, è tempo di fare scelte nuove, di attuare strategie diverse. Il fine settimana risponde bene per quanto riguarda l’amore. In queste 24 ore consiglio di non fare sforzi fisici eccessivi.

Oroscopo Pesci

Luna e Venere sono in buon aspetto e questo dovrebbe farti molto più forte! Il fine settimana in arrivo, però, può portare qualche piccolo tormento, specie per le persone che vivono relazioni lunghe con persone completamente diverse per carattere, atteggiamento e stile di vita!

Con Gemelli e Sagittario spesso ci sono rapporti contrastanti ma lunghi! Il consiglio che ti dò in amore è quello di non tirare troppo la corda!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!