Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 7 al 13 febbraio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 7 al 13 febbraio 2025.

Oroscopo di Branko dal 7 al 13 febbraio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 7 al 13 febbraio 2025

Oroscopo Branko Ariete

Fine settimana nervoso causa Luna accanto a Marte: chi vi sta vicino è avvisato, meglio girarvi al largo o programmare una gita lontano dalla famiglia d’origine – partenza venerdì

7 e rientro lunedì 10 mattina, in tempo per il lavoro. Sono potenti i nuovi incontri, anche con persone più giovani di voi, siete molto caldi e sapete comunicare entusiasmo, in generale l’amore è protetto grazie a Venere nel vostro segno. Luna piena di giovedì 13 è magnifica per gli artisti e i creativi, porta fortuna. INCONTRO SÌ: Fate divertire un Gemelli, c’è grande sintonia. La Vergine però sa calmarvi…

Oroscopo Branko Toro

N on ci sono importanti disturbi in questo cielo, peccato per la Luna piena di giovedì 13, che segnala un problema o un momento di tensione con una figura femminile della famiglia, forse causato dal vostro impegno al lavoro. Dovete trovare il tempo per occuparvi dei vostri cari, sappiamo che a volte è difficile, ma tocca farlo. Questo vale anche per l’amore, avete la testa altrove, pure se siete innamorati faticate a dimostrarlo. Sfruttate ogni secondo del fine settimana, Luna è molto passionale. INCONTRO SÌ: A volte siete emotivi come i Pesci. Bilancia, strappatele un sì.

Oroscopo Branko Gemelli

Intensificate gli sforzi per portare a termine qualche lavoro/affare: Mercurio adesso è grandioso, vi tiene anche informati delle mosse della concorrenza, vi aiuta con burocrazia e contratti, ma nella seconda metà di febbraio cambierà. Muovetevi adesso, non potete sempre contare sul solito Giove – che pure è utilissimo. Programmate una firma giovedì 13, la Luna piena è ottima. Per quanto riguarda l’amore, avete il supporto di Venere nel settore dei nuovi incontri, un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di dolce. INCONTRO SÌ: Bilancia, armonia e charme. Capricorno, chissà perché vi piace così tanto.

Oroscopo Branko Cancro

In questi sette giorni la Luna è sempre positiva o neutrale, per voi è la condizione migliore per affrontare le nuove imprese – sportive, d’affari, d’opinione – con questo Marte nel cielo sicuramente avete voglia di novità e di avventure di ogni tipo, non soltanto sexy. Eppure la vita passionale rimane al primo posto; Venere in Ariete vi provoca, ma vi fa venir voglia di vincere a tutti i costi nella carriera, ma soprattutto in amore, siete i re della vostra camera da letto. Soldi giovedì 13 con la Luna piena. INCONTRO SÌ: Vergine, il vostro mondo insieme è magico. Con il Leone, la Luna piena è galeotta.

Oroscopo Branko Leone

Un’altra Venere rende l’amore molto più allegro e piacevole che nelle settimane passate, ma forse voi ancora non trovate il coraggio di fare una mossa definitiva con la persona che vi piace; nel fine settimana siete sinceramente innamorati ma lo tenete per voi. Sarà la Luna piena di giovedì 13 nel segno a darvi la spinta decisiva, preparatevi a un successo nonostante tutto, bene i nuovi incontri. Negli affari, cercate strade nuove per raggiungere i traguardi che v’interessano, anche all’estero. INCONTRO SÌ: Sagittario, la passione fra voi è intensa. Cancro, una bella gara a chi ama di più.

Oroscopo Branko Vergine

Vi scalda il cuore la nuova Venere: in scatto con Marte annuncia passioni improvvise, incontri di fuoco, avventure impreviste con quelle che sembravano semplici amicizie – chissà, date una chance a una persona che vi ha tenuto compagnia nel fine settimana, la Luna dice di sì. In fondo, di che cosa avete paura? Forse è il momento di mettere da parte la prudenza. Fatevi valere anche nel vostro lavoro, se cercate un impiego o volete cambiarlo è il momento giusto. La Luna piena giovedì 13 vi fa pensare. INCONTRO SÌ: Sagittario, con lui c’è intesa. Scorpione, la temperatura passionale è al massimo.

Oroscopo Branko Bilancia

Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, it’s wonderful… Per voi è sempre l’amore la carta vincente, il quid capace di rimescolare le carte che il destino vi ha messo in mano in questo inizio del 2025. Se ci fosse qualcuno che vi porge la mano e promette di portarvi altrove, lontano da questo grigiore, vi sentireste di nuovo pieni di speranza e di energia. Sarà un nuovo, strano incontro sotto la Luna piena di giovedì 13 a cambiare la vostra vita? Non possiamo escluderlo. Intanto, non trascurate gli affari! INCONTRO SÌ: Fuga d’amore con l’Acquario. Un Toro vi avvolge di tenerezza.

Oroscopo Branko Scorpione

P er una volta abbandonate la rabbia, il rancore, lasciate fluire i pensieri senza trattenerli, nelle profondità della vostra anima inquieta c’è una grande spiritualità che dovreste coltivare proprio adesso. Sapete essere straordinariamente altruisti in amore, ricordatelo giovedì 13 quando si forma la Luna piena in un segno disarmonico; bello, invece, il fine settimana, assolutamente da non sprecare con polemiche inutili. Per gli affari, pazientate ancora un po,’ le notizie che attendete arriveranno presto. INCONTRO SÌ: Ariete, sempre irresistibile. Pesci, una sintonia perfetta tra sentimenti ed eros.

Oroscopo Branko Sagittario

Concentrate le vostre energie per concludere gli impegni professionali e spingere avanti affari e progetti, cercate di firmare i contratti adesso, Mercurio è magnifico ma non lo resterà per sempre. Giovedì 13, con un’ottima Luna piena, giocate il tutto per tutto per assicurarvi un importante commessa all’estero, ce la potete fare. Ma è l’amore il faro luminoso di questi giorni: Venere è nel punto del vostro cielo più sensibile per gli affetti, Marte è pieno di vigore, e quel tantino morboso che non guasta. INCONTRO Si: Acquario, vi fa sentire giovani a qualsiasi età. Capricomo, ora e per sempre.

Oroscopo Branko Capricorno

È un cielo un po’ sghembo, avete la sensazione che niente vada davvero come dovrebbe, specie nel fine settimana la Luna è fastidiosa, vi sentite attaccati e attaccate anche voi, in amore siete un po’ troppo aggressivi, il vostro modo di mostrare interesse è intrigante ma non tutti lo capiscono. Bene, invece, il settore pratico, affari e investimenti mobiliari e immobiliari procedono nella direzione giusta, arriva anche un sostegno finanziario dalla famiglia con la Luna piena di giovedì 13. Salute fragile. INCONTRO Sì: Così diversi ma se scocca la scintilla, con Leone è amore. Ariete, un rischio sexy.

Oroscopo Branko Acquario

Nel cielo i pianeti inscenano una danza vorticosa, come dervisci rotanti, e voi vi lasciate ipnotizzare, viaggiate con la mente immaginando un mondo più giusto. Non tutti gli Acquario possono diventare astronauti della stazione spaziale internazionale orbitante, ma non c’è freno alla vostra creatività. L’amore è piacevole e vicino, non trascuratelo. Riservate al riposo almeno il fine settimana, la Luna piena giovedì 13 è faticosa. INCONTRO Si: Gemelli, dannazione e delizia. Cancro, un bacio indimenticabile.

Oroscopo Branko Pesci

Struggente e meraviglioso il fine settimana, con una Luna complice del vostro amore e dei vostri abbracci. Non sarebbe più noioso il mondo senza voi Pesci? Chi vi conosce bene lo sa perfettamente, e vi ringrazia per questo – non tutti lo ammettono, però. Lasciate, quindi, correre i pettegolezzi, non è il caso di prendervela, è solo invidia. Concentratevi piuttosto sugli affari, avete un tocco fortunato nelle transazioni finanziarie, fidatevi del vostro intuito. La Luna piena giovedì 13 porta un’opportunità lavorativa. INCONTRO SÌ: Toro, potete fidarvi di lui. Scorpione, è pungente ma non vi deluderà.