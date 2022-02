È scontro tv a “Ore 14”, trasmissione in onda su Rai2 condotta da Milo Infante. Protagoniste di un acceso diverbio sono le giornaliste Caterina Collovati e Azzurra Noemi Barbuto. Tra le due ospiti del talk di Rai 2 volano offese e parole grosse, il conduttore è costretto a spegnere i microfoni. Ma vediamo cosa è successo.

“Ore 14”: scontro tra Caterina Collovati e Azzurra Noemi Barbuto | VIDEO

Durante la puntata odierna della trasmissione “Ore 14” si parla dell’abbigliamento che gli studenti usano a scuola, e del fatto che molte ragazze indossino minigonne e top per dire no al sessismo. Nel salotto di Milo Infante tra gli ospiti presenti in studio ci sono Caterina Collovati e Azzurra Noemi Barbuto. Tra le due donne volano offese e parole grosse, tanto che Milo Infante è costretto a intervenire per placare gli animi delle due ospiti.

Caterina Collovati e Azzurra Noemi Barbuto: offese e parole grosse su Rai 2

Caterina Collovati viene ripresa dalla Barbuto per aver interrotto il suo discorso: “Collovati non interrompere”. La Collovati non ci sta all’appunto della collega, e le dice: “Mettiti più consona anche tu. Io non accetto che una mi si dica hai rotto”. La Barbuto controbatte: “Come ti permetti di dire a me mettiti più consona, tu per metterti più consona dovresti chiudere quella boccaccia che hai. Questa donna perde troppo spesso il controllo. Io non vengo in uno studio televisivo per farmi offendere da Caterina Collovati. Mi devo pur difendere”.

Milo Infante a “Ore 14” costretto a spegnere i microfoni alle due ospiti

Il conduttore per tentare di placare gli animi delle due ospiti interviene facendo abbassare i microfoni alle due giornaliste: “State dando un esempio sbagliato, non si possono sentir dire queste parole a una collega, mi tocca cambiare spazio, è un peccato, abbiamo dato veramente una brutta immagine che non ci apparitene. Questa cosa non è della nostra trasmissione, la nostra è una trasmissione della Rai dove non si urla e non si offende”.