Reduce dal nuovo debutto a Ora o mai più, Valerio Scanu si é dichiarato traumatizzato per le critiche ricevute nel web e che, intanto, accendono la competizione tra lui e l’altro ex Amici, Pierdavide Carone.

‘Ora o mai più’ riscopre il talento: Valerio Scanu in crisi

Tra le novità di inizio gennaio 2025, Ora O Mai Più parte con una prima puntata che registra un dato di ascolti del 18,2% di share e 2,7 milioni di telespettatori, oltre a finire tra i trend di discussione sui social. Questo, complice la partecipazione di ex glorie di Amici. Tra i concorrenti in gioco, intanto, Valerio Scanu si è lasciato andare ad uno sfogo a margine della prima puntata del talent condotto da Marco Liorni, in un intervento a Citofonare Rai Due.

Nel rilasciare le sensazioni a caldo, a fronte della puntata del debutto di Ora o mai più, l’ex Amici di Maria De Filippi si è palesato in crisi: “Sono un po’ traumatizzato per quello che ho letto sul web, ma voglio spiegarmi bene – ha fatto sapere, facendo riferimento alle critiche nel post-puntata di haters che, in particolare, lo accusano di mancare di empatia.

“Mi hanno dato del presuntuoso, antipatico – ha aggiunto, in risposta ai nuovi attacchi. Non so che cosa io abbia detto, ma forse non so più parlare bene l’italiano“.

Lo sfogo di Valerio Scanu, dopo il nuovo debutto in TV

Poi, in un’analisi dei motivi alla base delle critiche, Valerio Scanu fa riferimento ad un conflitto tra fanbase, quello esploso tra i suoi fan e il fandom del rivale a Ora o mai più Pierdavide Carone, che é come lui un talento scoperto ad Amici di Maria De Filippi:

“Purtroppo qualche volta le fanbase sono la rovina dei fan. E quindi che cosa è successo? Ieri a un certo punto si parlava del brano di Pier Davide Di Notte e io ho detto a Pier Davide, ‘sai che questo brano abbiamo rischiato che finisse nel mio album quell’anno?’. Adesso io non so cosa sia successo, ma sul web c’era il delirio. Poi vabbè, l’etichetta di antipatico, di spocchioso“.

Il cantante scoperto ad Amici di Maria De Filippi sembra proprio non riuscire a reggere il peso delle critiche sul personale dettate dal pregiudizio. Ma non é tutto.

A fronte dell’assegnazione del brano Datemi un martello a Ora o mai più, l’ex Amici ha mosso anche una contestazione in sfavore del coach in gioco al talent, Rita Pavone: “Poi anche il fatto che non mi sono commosso quando mi hanno detto il brano che avrei cantato di Rita Pavone… vi dico la verità, non ero molto entusiasta del brano – ha fatto sapere – Sono molto rispettoso di Rita, ma ho cercato di portare a casa il pezzo“.