La quinta puntata di Oltre la soglia è stata al cardiopalma. Il penultimo appuntamento con la fiction, in onda ieri sera, domenica 8 dicembre 2019, in prima serata su Canale 5, ha mostrato ai telespettatori la fuga di Marica e Tommaso, la crisi di Tosca per la malattia ed il silenzio di Emma. In attesa del gran finale di domenica prossima, allora, rivediamo l’intera puntata in streaming on demand. Ecco il video completo da Mediaset Play.