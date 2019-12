Per Oltre la soglia è tempo di ultima puntata. Secondo le anticipazioni ufficiali, il gran finale della fiction di Canale 5 andrà in onda domenica 15 dicembre 2019, riservando super colpi di scena ai telespettatori. Nell’ultimissimo episodio della serie: Tosca Navarro (Gabriella Pession) è chiamata a definire il rapporto con Di Muro (Giorgio Marchesi) dopo che lui ha scoperto la sua malattia. Il PM innamorato, infatti, sembra intenzionato a denunciarla, anche se Alessandro (Paolo Briguglia) potrebbe evitarlo. Ma cosa deciderà la neuropsichiatra? Restare o andar via dalla clinica? In attesa di scoprirlo, ecco il video Mediaset col nuovo promo.