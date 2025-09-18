Un progetto che fonde fumetto, musica e cultura pop è pronto a conquistare appassionati e curiosi: si chiama Nightmare In Rome e debutterà in anteprima al Lucca Comics & Games 2025. Al centro c’è Nightmare In Rome – Prelude, un vinile 45 giri disponibile dal 7 novembre 2025, che racchiude i primi due brani del produttore elettronico Lorenzo Senni insieme a CAM Sugar, con ospiti internazionali come Ghostface Killah (Wu-Tang Clan) e Franklin James Fisher (Algiers).

Nightmare In Rome: Il progetto tra musica e fumetto

Nightmare In Rome nasce dall’incontro tra Lorenzo Senni e CAM Sugar, reinterpretando il catalogo di maestri come Ennio Morricone, Riz Ortolani, Stelvio Cipriani, Franco Godi e Daniele Patucchi in chiave elettronica. Il risultato è una nuova esperienza sonora che mescola atmosfere distopiche e linguaggi urbani contemporanei.

Ma non solo: il progetto si intreccia con l’omonimo fumetto pubblicato da Sergio Bonelli Editore, ideato da Enrico Mutti, sceneggiato da Rita Porretto & Silvia Mericone, illustrato da Luca Casalanguida e arricchito dalle iconiche illustrazioni dei personaggi firmate da Tanino Liberatore.

La trama del fumetto

Ambientato in una Roma del 2045, Nightmare In Rome racconta la nascita della “Nuova Urbe”, una città dominata dal fondo economico Green Boy. A opporsi c’è un gruppo di Resistenti, tra cui la band Nightmare In Rome, che organizza concerti clandestini come forma di resistenza culturale.

Grazie a un intricato sistema di catacombe sotterranee, i protagonisti riescono a muoversi tra le zone controllate, mantenendo viva la speranza di un cambiamento.

Le uscite e le date da segnare

29 ottobre 2025 : debutto a Lucca Comics & Games con la possibilità di acquistare in anteprima il vinile e il fumetto presso il Palabonelli.

31 ottobre 2025 : pubblicazione digitale del singolo Ancient Dirt (L’Etrusco Uccide Ancora) feat. Ghostface Killah.

7 novembre 2025 : uscita ufficiale del vinile 45 giri Nightmare In Rome – Prelude, disponibile in tiratura limitata e già in preorder.

Prima metà del 2026: pubblicazione dell’album completo in vinile e su tutte le piattaforme digitali.

Una collaborazione artistica unica

La visual concept di Nightmare In Rome – Prelude è firmata da Tanino Liberatore, mentre il design e il layout sono di Daniel Sansavini. L’unione tra musica elettronica, illustrazione e storytelling rende questo progetto un unicum nel panorama creativo italiano, pronto a conquistare tanto gli appassionati di colonne sonore quanto i fan di fumetti e cultura pop.