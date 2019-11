Nicolò Scalfi è il campionissimo di Caduta Libera. Lo studente di Brescia si è aggiudicato il titolo di campione dei campioni nella puntata speciale in onda oggi, domenica 17 novembre 2019. Un ennesimo riconoscimento per il giovane ragazzo, che stasera non è però riuscito a sbancare nella sfida finale dei 10 passi. Ecco il video Mediaset per rivedere il momento della premiazione.