Molte saranno le novità che i fans del serial drammatico turco Forbidden fruit troveranno ad attenderli nel nuovo capitolo. La quarta stagione si aprirà infatti con molti colpi di scena, tra i quali spiccherà il nuovo matrimonio tra Halit Argun e l’ex moglie Yildiz Yilmaz. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Halit si vendica di Şahika

Il disastroso investimento di Halit nella miniera africana, permette ad Argun di prendersi la sua rivincita su Şahika Ekinci. L’imprenditore infatti – come vi abbiamo già svelato nelle passate anticipazioni – prima perderà tutti i suoi averi ma poi riuscirà a rientrare in possesso di tutti i beni. Halit dimenticherà però di dire a Şahika che è di nuovo un uomo ricco, e deciderà di utilizzare questa informazione per colpirla al momento opportuno.

L’occasione per vendicarsi si presenterà quando la Ekinci – ormai diventata ricca grazie alle nozze con Nadir Kılıç – sarà ormai sicura di poter mettere le mani anche sul patrimonio di Argun senior.

Dopo aver sposato illegamente Nadir, e averlo avvelenato, Şahika si preparerà così a diventare proprietaria della Argun Holding e della prestigiosa villa sul Bosforo. Ma qualcosa non andrà secondo i suoi piani.

Sorpresa per Şahika nelle prossime puntate Forbidden fruit

Nel giorno fissato per la vendita delle azioni e della casa, Halit Argun e Yildiz Yilmaz si presenteranno alla villa, e l’imprenditore dirà a Şahika di aver appena riscattato la sua proprietà con la banca, e la inviterà ad andarsene.

La Ekinci comprenderà così che l’uomo sarà tornato a essere un nuovo ostacolo per la sua ascesa finanziaria.

Trame turche Forbidden fruit: Halit chiede a Yildiz di risposarlo

Con il passare del tempo Halit si renderà conto che quella casa prestigiosa sul Bosforo sarà per lui solo un concentrato di brutti ricordi, e deciderà di venderla per acquistarne una nuova, dove ripartire da zero.

L’immagine che l’imprenditore avrà della sua nuova vita però, non riguarderà solo la casa nella quale alloggerà, ma anche la persona che vorrà accanto. Argun si renderà conto che – per essere veramente felice – avrà bisogno di Yildiz al suo fianco!

Deciderà quindi di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con la Yilmaz, e le chiederà di risposarlo. Per fare ancora una volta breccia nel cuore della donna, Halit punterà sul fatto che questo permetterebbe al piccolo Halitcan di avere una famiglia unita. Lei però non si getterà subito tra le sue braccia. Yildiz nel frattempo sarà diventata una donna ricca, e non sentirà più il bisogno di avere accanto l’imprenditore per potersi concedere una vita agiata. Deciderà così di prendersi un po’ di tempo, decisione che farà infuriare sua madre Asuman, che avrebbe invece voluto vedere di nuovo la figlia accanto ad Argun.

Forbidden fruit, trame estive; triangolo amoroso in arrivo

I pomeriggi estivi promettono di rivelarsi bollenti per i fans di Forbidden fruit. Dopo la nuova richiesta di matrimonio di Halit infatti, Yildiz sarà al centro delle attenzioni di Kerim İncesu, il nuovo CEO della holding assunto da Şahika per distruggerla.

Il neo arrivato proverà a conquistare il cuore di Yildiz, e sarà il terzo protagonista di un triangolo amoroso dagli esiti tutt’altro che scontati. La Yilmaz finirà per accettare si risposare Halit, oppure cederà alle attenzioni di Kerim? Avremmo modo di scoprirlo nei prossimi giorni, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news, Certo è, che la quarta stagione di Forbidden fruit si preannuncia ricca di colpi di scena, e questo è solo l’inizio.