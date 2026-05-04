Ascolti tv di domenica 3 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 3 maggio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha incollato alla tv 3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share.
Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill ha tenuto col fiato sospeso 552.000 spettatori (3% di share).
Rai 3: Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha interessato 1.854.000 spettatori pari al 10.3% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 735.000 spettatori con il 6.1% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, le serie tv turca ha coinvolto 1.579.000 spettatori con uno share del 11.6%.
Italia 1: Zelig On, la nuova edizione dello show comico condotto da Paolo Ruffini con Lodovica Comello ha divertito 968.000 spettatori con il 6.7%.
La7: House of Trump – Il Maga Complotto, lo speciale dedicato al Presidente degli Stati Uniti d’America ha informato 355.000 spettatori con il 2%.
Tv8: F1 Paddock Live, il grande spettacolo del Mondiale di Formula 1 ha interessato 1.108.000 spettatori con il 7.2% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha raccolto 1.322.000 spettatori con il 7.5% e 722.000 spettatori con il 7.1% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 24.7% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 22.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 maggio 2026
RAI 1
- Domenica In: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte dalle 14:40 alle 15:35 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte dalle 15:39 alle 16:52 (I Saluti di Mara a 1.281.000 e il 14.4%);
- Da noi a ruota libera: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share.
Canale 5
- Beautiful: 0.000.000 con il 0.00% di share;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%;
- La forza di una donna: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share;
- Verissimo: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte dalle 16:28 alle 17:24 e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.