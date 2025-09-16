Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales sono i conduttori di Freeze, nuovo comedy show in onda dal 16 settembre 2025, in prima serata, su Rai2. Noi di SuperguidaTv eravamo presenti alla conferenza stampa in cui i due ci hanno svelato cosa vedremo nella prima puntata. Scopriamo insieme cosa ci hanno detto sul loro rapporto e sui progetti futuri.

Intervista a Nicola Savino e Rocio Munoz Morales

Nicola Savino, Rocío Muñoz Morales, dal 16 settembre siete i conduttori di Freeze. Ci svelate qualcosa, cosa vedremo?

Nicola Savino: “Cosa vedremo Rocío di Freeze? Vedremo tante celebrità ferme, immobili e poi?”.

Rocío Muñoz Morales: “Sì, ma sicuramente vedremo tante celebrità ferme, immobili che verranno disturbate continuamente da prove abbastanza fisiche”.

Nicola Savino: “Prove difficili. C’è un promo, una pubblicità di Freeze in cui io tocco l’orecchio a lei, lei mi tocca il naso. Ecco, quello è niente, è robetta”.

Rocío Muñoz Morales: “Rispetto a quello che loro dovranno vivere. Però sicuramente è un programma di grandissimo divertimento, di grandissimo clima e qua in studio lo stiamo respirando e sono certa che la gente a casa lo vivrà con noi”.

In ogni puntata vedremo un giudice che cambia, che fa parte del mondo delle cronache sportive della Rai. Accanto a loro ci sono Mara Maionchi e Ubaldo Pantani che cambierà veste. Nella prima puntata sarà Massimo Giletti. Come è stato lavorare con loro?

Nicola Savino: “Per me non è una novità, nel senso che sia con Mara Maionchi che con Ubaldo Pantani in mille aspetti, insomma, ho lavorato. A me è piaciuto molto, se devo dire, il rapporto che Giletti ha con Rocio perché Giletti è piacione, quindi quando vede una bellezza ci si butta”.

Rocío Muñoz Morales: “Provoca, provoca. Guarda, credo ci sia un equilibrio perfetto in questa giuria dove ci sono tutti gli ingredienti e dove anche hanno bisogno uno dell’altro, quindi al di là come dicevo anche prima che non è un giudizio, è difficile giudicare qualcuno che sta fermo, stiamo divertendoci, stiamo giocando, ma loro tentano veramente anche di prendere sul serio il loro ruolo”.

Nicola Savino: “Diciamo che sono un po’ più arbitri che giudici, non so se mi passate il termine”.

Voi vi siete ritrovati dopo aver condotto una puntata de Le Iene, in conferenza Rocio ha detto che Nicola è come un fratello, ci volete raccontare qualcosa un retroscena del dietro le quinte?

Rocío Muñoz Morales: “Nicolà Savinos“.

Nicola Savino: “Che possiamo raccontare di noi? Che ci raccontiamo molti fatti nostri in delle sedute di autoanalisi abbastanza drammatiche. Parlo per me, lei è sempre solare e poi tutto questo invece prende luce con lo studio e qui c’è l’altro. Tutte minc*** sto dicendo“.

Rocío Muñoz Morales: “Sta dicendo una bugia, devo dire che era importante anche per noi conoscerci ancora di più, viverci, trovare una complicità. La dico così come mi viene: ci piace stare insieme, ci divertiamo, ci completiamo, ci aiutiamo, c’è un bell’ascolto, una bella comunicazione, per me è una figata lavorare con lui“.

Nicola Savino: “Sottoscrivo”.

Nicola tu sei tornato in Rai, ti hanno chiesto del dopo Festival, ma si parla anche per esempio di un ritorno di ‘OK Il Prezzo è Giusto’ in Rai, ti piacerebbe condurre un programma del genere, ti abbiamo visto a Tv8 con 100%.

“Ho sperimentato con successo, credo, almeno per me, quando tornavo a casa ero molto lieto della formula del game, perché no. Però insomma mi pare fantatelevisione, quest’ultima parte della tua domanda”.

Rocio tu sei ballerina, ti abbiamo visto tantissimo in teatro, oltre a condurre ci sono progetti futuri tra film e serie?

Nicola Savino: “Apprendo adesso che è ballerina, sei ballerina?”.

Rocío Muñoz Morales: “Ma no, ho ballato da piccola”.

Nicola Savino: “Effettivamente balla bene. Ti vedo qua, Maria Dolores comunque fa delle robe molto belle. Non spoileriamo, no no per carità…”.

Rocío Muñoz Morales: “Io amo le sfide e mi ci butto nei progetti che sento dentro. Per me è difficile legarmi a qualcosa che mi appartiene poco, pur cercando sempre la novità, perché ho bisogno di essere sveglia, di essere viva, quindi adesso incredibilmente martedì, quindi domani, inizio a girare un film.

Inizio sul set di Enrico Vanzina, il nuovo film a Roma, un thriller, che è una cosa nuova per Enrico e anche per me perché vengo qua e sono in tutto questo contesto di gioco, di divertimento, invece domani dovrò entrare in una parte un pochino più pesante. È un film per il cinema con Carlo Buccirosso, Massimo Ghini, Ricky Memphis, quindi io amo le sfide, riesco a viaggiare lontano da me”.

Tornando a Freeze, sarà un programma per tutta la famiglia, perché vederlo?

Nicola Savino: “Perché vederlo? Perché ha una comicità primordiale, mi viene l’aggettivo infantile, ma non è esatto. La base della risata sono la caduta, la torta in faccia e, diciamo, gli odori. Quando c’è uno un cattivo odore, si ride e questi sono tre elementi che ci sono, non gli unici, perché poi ci sono battute di situazione, ma io mi accorgo di ridere di gusto, da solo, e a volte mi devo girare perché, tipo, lacrimo, roba così, per cui questo mi pare il motivo, no?”

Rocío Muñoz Morales: “Sì, non è neanche un divertimento che abbiamo cercato e spinto, è un divertimento che nasce. È venuto, sì. E quindi, secondo me, questa roba è potentissima”.