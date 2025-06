Tutti i vincitori della 79esima edizione dei Nastri d’Argento 2025. A Roma, presso MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, è stato premiato il grande cinema italiano.

Nastri d’Argento 2025, il cinema celebra le donne

La 79esima edizione dei Nastri d’Argento 2025, il più antico premio cinematografico italiano ancora attivo, ha visto trionfare e celebrare l’universo femminile. Il premio, assegnato dal 1946 dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici, è stato organizzato come sempre dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiano. Tutto il cinema italiano si è riunito presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma in una notte che ha visto il trionfo delle donne. Una serata all’insegna dell’eccellenza, ma anche dell’impegno sociale con la presenza di grandi star del cinema nostrano. A trionfare è stata Francesca Comencini che ha ricevuto 5 Nastri per il film “Il tempo che ci vuole”, mentre Greta Scarano ha ricevuto il premio come miglior esordio dell’anno con il film “La vita da grandi”.

Nelle categorie miglior attore protagonista maschile ha vinto Fabrizio Gifuni, mentre come miglior attrice protagonista un ex aequo per Valeria Golino e Romana Maggiora Vergano. Tra le attrici premiate nella categoria “non protagoniste” un ex aequo per Elodie e Matilda De Angelis per il film “Fuori”. Infine il Nastro d’Argento come miglior film dell’anno è stato assegnato dalla giuria composta da 90 Giornalisti a Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Nastri d’Argento 2025, tutti i vincitori della 79esima edizione

Scopriamo tutti i vincitori dei Nastri d’Argento 2025 suddivisi per categoria: