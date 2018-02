Nadia Toffa ritorna negli studi televisivi de Le Iene e prima di lanciare un servizio rivela una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato

Tornata alla conduzione de Le Iene Show, Nadia Toffa rompe il silenzio e condivide per la prima volta con tutto il pubblico una notizia sconvolgente.

Nadia Toffa a Le Iene: “Ho avuto il cancro”

"Ho avuto un cancro. Ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l'intervento. Ora ve ne posso parlare, sto bene" #NadiaToffa #LeIene pic.twitter.com/zLmtxdfDwh — Le Iene (@redazioneiene) 11 febbraio 2018

Una notizia che non ti aspetti. Durante la prima puntata della nuova edizione de Le Iene Show, Nadia Toffa è tornata a parlare della sua salute facendo in anteprima una rivelazione choc.

Nadia Toffa ha raccontato di aver avuto un cancro e di aver subito un intervento per rimuoverlo. Dopo l’intervento, su consiglio del dottore, la conduttrice si è sottoposta anche a varie sedute di chemioterapia e radioterapia per rimuovere al 100% qualsiasi cellula cattiva. Una notizia sconvolgente che la Toffa ha raccontato con serenità e con un velo di commozione negli occhi. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che “ora ve ne posso parlare, sto bene“.

La notizia inaspettata è stata accolta con grande stupore e commozione anche dalle Iene Nicola Savino e Matteo Viviani che hanno abbracciato calorosamente la collega durante la diretta del programma.

Nadia Toffa, il malore di dicembre

Lo scorso dicembre, infatti, Nadia Toffa era stata colpita da un malore improvviso nella sua camera di hotel a Trieste. Un malore che aveva fatto preoccupare non poco i familiari, il mondo dello spettacolo e il pubblico italiano visto che la conduttrice fu ricoverata d’urgenza dapprima presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale di Cattinara a Trieste e successivamente presso il San Raffaele di Milano.

La Toffa, durante l’annuncio della sua malattia, ha sottolineato come la scoperta del cancro sia avvenuta proprio grazie ai vari controlli a cui è stata sottoposta in seguito al malore del 2 dicembre 2017. Una battaglia durata diversi mesi a cui la conduttrice si è voluta dedicare con tutte le sue energie. Per questo motivo ha preferito non parlarne prima, ma solo questa solo questa sera, domenica 11 febbraio, durante la prima puntata de Le Iene Show.

