La seconda stagione della soap turca My Home My Destiny continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5 si presenta puntuale all’appuntamento quotidiano nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 2 all’8 dicembre.

Spoiler My Home My Destiny: Zeynep difende Mehdi in tribunale

Nelle prossime puntate inedite – in onda dal 2 all’8 dicembre – vedremo Zeynep che deve fare i conti con una improvvisa intimidazione. La giovane decide di prendere in mano la situazione senza lasciarsi impaurire. Questo la spinge a non condividere le accuse nei confronti di Mehdi.

La sua decisione non trova però l’appoggio di Baris. L’avvocato non avrebbe mai voluto che Zeynep difendesse Mehdi in tribunale. Lei si giustifica affermando che – qualora non lo avesse fatto – avrebbe potuto andare incontro a delle ritorsioni.

Subito dopo la donna decide di andare a parlare con l’ex marito e si reca nel posto dove lui lavora. Una volta giunta lì scopre che l’ex marito è circondato da persone tutt’altro che raccomandabili.

Spoiler My Home My Destiny all’8 dicembre: Mehdi ferito dopo una sparatoria

Dopo una sparatoria Mehdi è ferito e tutti si preoccupano per lui, compresa Zeynep che chiede all’ex marito di fermarsi a dormire da lei. La notizia della sparatoria avvenuta il giorno prima arriva anche a Emine, che la condivide con Savas e Ozlem. Più tardi è lo stesso Mehdi a informare Cemile di quanto accaduto.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita e rimanere sempre aggiornati sulle notizie del mondo dello spettacolo, vi invitiamo a seguirci.