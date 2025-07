Svelato oggi il programma della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Durante la conferenza stampa, sono stati svelati tutti i titoli delle numerose categorie. Quest’anno, i film in concorso saranno 21, uno in meno rispetto all’anno scorso. Tra conferme e sorprese, vediamo insieme chi parteciperà ad uno degli appuntamenti cinefili più amati di sempre.

Venezia 82: tutti i film in concorso

I film in concorso presentati oggi sono stati numerosi. Il titolo di apertura, come già si sapeva, sarà La Grazia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti nel cast.

La presenza di alcune pellicole era già nell’aria da settimane. Tra queste, Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos che vede protagonista sempre Emma Stone, affiancata da Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone. Ma anche Frankenstein di Guillermo del Toro e il suo cast d’eccezione, tra cui Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth.

Non sorprendono nemmeno Il Mago del Cremlino di Olivier Assayas con Paul Dano, Jeffrey Wright e Jude Law nei panni di Vladimir Putin, e il film Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch con Cate Blanchett e Adam Driver.

Gli italiani in concorso invece saranno quattro: Elisa di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino; Duse, il nuovo film di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi; Un film fatto per Bene, opera prima di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. Tra i francesi, À pied d’œuvre di Valérie Donzelli e L’étranger di François Ozon.

Continuiamo con un titolo molto atteso, il sudcoreano Eojjeol suga eopda (No Other Choice) di Chan-wook Park. Nel cast Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won.

Ma anche Jay Kelly, ultimo film di Noah Baumbach scritto in collaborazione con Greta Gerwig. Figureranno anche qui star internazionali come George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Alba Rohrwacher e Isla Fisher.

In corsa per il Leone D’oro anche The voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, regista di Quattro Figlie. Con Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees, Saja Kilani nel cast, è tratto da una drammatica storia vera di una bambina di Gaza.

Poi, ci saranno anche A House of Dynamite di Kathryn Bigelow con Idris Elba, Rebecca Ferguson, Greta Lee; il film cinese Ri gua zhong tian con Xin Zhilei, Zhang Songwen, Feng Shaofeng, Silent Friend di Ildikó Enyedi, The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold con Amanda Seyfried, Orphan di Laszlo Nemes e Nühai di Shu Qi.

Infine, a concorrere per il premio più ambito anche The Smashing Machine di Benny Safdie con Dwayne Johnson e Emily Blunt, ispirata alla vita della leggenda degli sport da combattimentoMark Kerr.