Presentato oggi il programma della 82ª Mostra Cinematografica D’Arte Cinematografica di Venezia. Tra le sezioni più attese c’è, come sempre, quella dedicata ai titoli fuori concorso, spesso ricca di opere interessanti e autori di rilievo. Scopriamo insieme tutti i film annunciati in questa categoria, tra nomi noti e gradite sorprese.

Venezia 82: ecco tutti i titoli fuori concorso presentati alla conferenza stampa

Cominciamo con uno dei film più attesi, la cui presenza a questa edizione si dava già per certa. Stiamo parlando di After the Hunt di Luca Guadagnino con Julia Roberts (di cui sarà la prima volta a Venezia), Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny.

Poi ci saranno anche quatto film Italiani: L’isola di Andrea di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo, Vinicio Marchioni, Andrea Migliucci; Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino; La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e Orfeo di Virgilio Villoresi, anche questo con Vinicio Marchioni nel cast.

Presenti anche Boşluğa xütbə (Sermon to the Void) di Hilal Baydarov; Den Sidste Viking (The Last Viking) di Anders Thomas Jensen, film scandinavo con Mads Mikkelsen nel cast, e il thriller Chien 51 di Cédric Jimenez con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi, Artus, Lala &ce, Stéphane Bak, Thomas Bangalter.

Altro titolo tra i più discussi è In the Hand of Dante di Julian Schnabel, che segue la storia di un manoscritto di Dante Alighieri ritrovato nella Biblioteca Vaticana. Il cast riunisce alcuni dei nomi più celebri dello showbiz. Figureranno infatti Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore, Benjamin Clementine.

Al Pacino fa parte anche del cast del film Dead Man’s Wire di Gus Van Sant con Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes e Myha’la.

Infine, a grande sorpresa ci sarà anche un film giapponese anime: Hateshinaki Scarlet di Mamoru Hosoda.