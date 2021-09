Parte oggi mercoledì 1 settembre 2021 la 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. L’evento in programma dall’1 all’11 settembre 2021, sarà inaugurato con la consueta Cerimonia di Apertura con la presenza della madrina Serena Rossi. Ma vediamo come seguire in tv la Mostra del Cinema di Venezia 2021 con tutta la programmazione Rai.

Mostra del Cinema di Venezia 2021: come seguirla in tv

La programmazione della Rai dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia è ricca di appuntamenti. Si parte oggi con la Cerimonia di Apertura trasmessa in diretta su Rai Movie (DTT, 24) a partire dalle ore 18.45. Durante la cerimonia sarà consegnato il Leone d’Oro alla Carriera a Roberto Benigni. Rai Movie (DTT,24) sarà la rete televisiva ufficiale di Venezia78 con una programmazione dedicata all’evento, con spazi dedicati, rubriche e dirette.

Come anticipato Rai Movie trasmetterà la Cerimonie di Apertura prevista per oggi alle ore 18.45, mentre quella di Chiusura, con la proclamazione dei film vincitori, è prevista per sabato 11 settembre dalle 18.45 in diretta su Rai Movie. Rai Movie trasmetterà in diretta anche le principali conferenze stampa, con immagini live. Sul red carpet debutta un nuovo conduttore Mattia Carzaniga.

Venezia Daily

In seconda serata, sempre su Rai Movie, dal 2 al 10 settembre è in programma Venezia Daily. Il programma si occuperà della sintesi della giornata, con interviste, approfondimenti e gli highlights dal red carpet. La prima puntata andrà in onda domani giovedì 2 settembre, e sarà incentrata sulla sintesi della cerimonia inaugurale.

Blob a Venezia78

Uno degli appuntamenti imperdibili con la Mostra del Cinema di Venezia 2021 è quello con “Blob a Venezia”. Ogni sera, dall’1 all’11 settembre, alle ore 20.00 su Rai 3 andrà in onda il racconto sulla Mostra del Cinema di Venezia, a cura di Fabio Masi.

Mostra del Cinema di Venezia 2021: i film visibili in streaming

I film della programmazione di Rai Movie dedicata a Venezia 78 sono visibili anche in streaming su RaiPlay.