È morto Hassani Shapi. L’attore, molto conosciuto al grande pubblico per essere il socio di Edoardo Leo nella fiction ‘Il Clandestino‘, aveva 51 anni. Ripercorriamo insieme la sua carriera e le parole che gli ha voluto dedicare il suo collega-amico.

Morto Hassani Shapi, il Palitha de Il Clandestino

Il 7 luglio a Mombasa, città in cui era nato, è morto Hassani Shapi per un male incurabile. A darne il triste annuncio è stata oggi, giovedì 18 luglio, la Colorado Film. L’attore lascia una moglie e una figlia. Recentemente aveva interpretato il ruolo di Palitha nella serie in onda su Rai1 ‘Il Clandestino‘ (ora trasmessa anche su Netflix). L’uomo era diventato il socio in affari di Edoardo Leo aprendo con lui un’agenzia investigativa. Ma nella sua carriera, erano tanti i film e le serie che lo avevano visto come protagonista.

Tra i suoi lavori, ha interpretato il personaggio Sassam Hussein nella serie televisiva “Intelligence – Servizi & segreti” e quello di Ben Dridì ne “L’ispettore Coliandro“. Inoltre ha preso parte a “Il maresciallo Rocca”, “l’Isola”, “Benvenuti a tavola 2”, “Squadra antimafia” e “L’isola di Pietro“. Per il cinema invece, lo abbiamo visto in “Il nostro matrimonio è in crisi”, “Lezioni di cioccolato”, “Oggi sposi”, “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile”, “Nessuno mi può giudicare”, “Femmine contro maschi”, “Senza arte né parte”, “Lezioni di cioccolato 2” e “Il giorno in più“.

Il toccante messaggio di Edoardo Leo

Attraverso un post sul suo profilo instagram, Edoardo Leo ha voluto ricordare il suo collega:

“Non so da dove cominciare. Ma è inutile fare giri di parole. Hassani Shapi è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E ancora non riesco a realizzarlo. Mi imbarazza terribilmente scrivere questa cosa su un social. Chi mi segue sa quanto pudore e riservatezza io abbia per le mie cose private. In questo caso non riguarda solo me e mi rendo conto che molte persone che hanno apprezzato “Il Clandestino” e quel meraviglioso personaggio che era Palitha, sono all’oscuro di questa notizia.

Ho passato mesi e mesi accanto ad un uomo adorabile, gentile, discreto e dal sorriso contagioso. Un attore sorprendente che è stato il vero mattatore della serie. Senza di lui non sarebbe stato possibile. Mi permetto di scriverne solo perchè so quanto sia entrato nel cuore di tanta gente che magari vorrebbe dargli un saluto o dedicargli un pensiero. Avrei evitato ma quando leggo che ci aspettate insieme nella seconda stagione mi sento stupido a stare zitto. Ciao Has. Ciao Socio. Dovunque tu sia, grazie”.