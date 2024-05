È morto Franco Di Mare. Una triste notizia scuote il mondo del giornalismo nella giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2024. A darne l’annuncio è stata la famiglia attraverso una nota diffusa alla stampa. In tanti sui social hanno dedicato un messaggio all’uomo scomparso all’età di 68 anni.

Franco Di Mare è morto: la nota della famiglia

Con poche ma toccanti parole, la famiglia di Franco Di Mare ne ha comunicato il decesso avvenuto nella giornata di oggi. Il giornalista soltanto qualche qualche settimana fa era stato ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa‘, raccontando la sua malattia e la sua battaglia per sconfiggerla. Franco Di Mare era affetto da un mesotelioma, un tumore molto cattivo come aveva spiegato lui stesso, che non gli dava molto tempo da vivere.

La famiglia, con una nota diffusa alla stampa, ne ha comunicato il decesso:

“Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari si è spento a Roma il giornalista Franco Di Mare“.

Il fratello, Gino Di Mare, invece ha scritto su Facebook:

“Ciao Frà, con te va via un pezzo di me“.

Al momento non si sa ancora dove e quando saranno svolte le esequie del giornalista che per anni è stato inviato di guerra. Ed è forse proprio durante il suo lavoro che ha contratto il mesotelioma respirando particelle di amianto negli anni in cui era corrispondente all’estero. La sua carriera era infatti iniziata negli anni ’80, poi l’approdo a L’Unità, come inviato e caporedattore. Nel 1991 arriva per Franco Di Mare l’esperienza in Rai e dal 1995 diventa inviato Speciale per il Tg2. Nel 2002 il passaggio al Tg1 mentre un anno dopo è il conduttore di Unomattina Estate e poi di Uno Mattina week end. Nel 2020 arriva la direzione di Rai3.

Il cordoglio sui social

Sui social in tanti hanno voluto esprimere parole di cordoglio verso il giornalista e collega. Fabio Fazio ha scelto twitter per dedicargli un video:

“Ci ha lasciato una grande lezione in quell’intervista. È stato molto importante quello che ci siamo detti, nei giorni precedenti, e scritti nei giorni successivi. Sono cose che rimaranno dentro di me a lungo. È un grande dolore“.

Antonella Clerici ha invece condiviso una foto del giornalista:

Toccanti le parole che Myrta Merlino ha voluto dedicare al collega.

Ci ha lasciati Franco Di Mare, un grande giornalista e un caro amico che se ne è andato troppo presto. Un grande dolore anche per il periodo difficilissimo che ha passato. Riposa in pace, Franco.#FrancoDiMare pic.twitter.com/3ilYv4uhUN — Myrta Merlino (@myrtamerlino) May 17, 2024

Mentre Mara Venier ha scelto una foto da condividere su instagram.