È morto Emilio Fede: mondo del giornalismo e dello spettacolo in lutto

È morto Emilio Fede. L’ex direttore del Tg1 e del Tg4 è scomparso nella giornata di oggi, martedì 2 settembre 2025, all’età di 94 anni.

È venuto a mancare Emilio Fede. Il giornalista fino all’ultimo dalle figlie Simona e Sveva, è scomparso nella residenza San Felice di Segrate, vicino Milano. Emilio Fede aveva a giugno compiuto 94 anni. Una delle sue ultime apparizioni in pubblico risale al 14 giugno 2023 ad Arcore, giorno del funerale di Silvio Berlusconi.

