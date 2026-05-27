In un precedente articolo vi avevamo già anticipato l’arrivo imminente di Montmartre, la nuova serie tv francese pronta a debuttare su Canale 5. Nelle scorse ore i vertici Mediaset hanno reso nota la data del suo debutto: Montmartre arriverà giovedì 4 giugno in prima visione assoluta su Canale 5. Scopriamo insieme la trama dei primissimi episodi.

Anticipazioni Montmartre, trame al 4 giugno

La serie evento francese che racconta amori, scandali e segreti nella Parigi di fine ‘800 è pronta a fare il suo debutto su Canale 5. In prima visione assoluta in Italia, Montmartre ci riporterà indietro nel tempo, nella Bella Epoque parigina, facendoci fare un tuffo nel quartiere che più di tutti ha rappresentato il fulcro dell’epoca.

A fine ‘800 la cittadina vibrava di contrasti, e se da un lato c’erano le vetrine spensierate degli spettacoli, dall’altro iniziavano a emergere grandi cambiamenti che innescavano forti tensioni sociali.

Fin dalle prime scene, noteremo che il contesto storico in cui è ambientata la serie, non si limita a fare da sfondo alla storia ma “entra” nella vita dei personaggi, determinandone le scelte e amplificando i conflitti.

I riflettori si accendono su Céleste, una ballerina di cancan tormentata dal desiderio di poter riunire la sua famiglia. La giovane ha due fratelli, dai quali è stata divisa dopo la morte del padre. Riuscire a rintracciarli è un’impresa tutt’altro che facile: la ricerca richiede ingenti somme di denaro, e per racimolare i soldi necessari Céeleste è disposta a fare qualsiasi cosa, anche a esibirsi nuda.

Al fianco di Céleste troviamo Arséne, il suo fidanzato. Il ragazzo è il figlio di una ricca famiglia di industriali. Il giovane vive una profonda contraddizione interiore, e se da un lato vorrebbe potersi comportare con la stessa disinvoltura di Céleste, dall’altro sente il desiderio di vivere impersonando il ruolo del rampollo erede di una famiglia prestigiosa. Quale dei due aspetti avrà la meglio?

A completare il quadro c’è poi Rose, una ragazza cresciuta nel ghetto tra violenze e degrado, che avverte il grande desiderio di ribellarsi ai suoi aguzzini e poter vivere finalmente una vita normale.

Montmartre in prima visione assoluta su Canale 5

Riuscirà Céleste a realizzare il suo sogno e ricongiungersi con i suoi fratelli, oppure il suo “sacrificio” resterà completamente inutile? E Arséne finirà per cedere al desiderio di vivere una vita disinvolta come quella dell’amata, oppure resterà ancorato al suo ruolo di rampollo di una famiglia bene? E ancora Rose potrà davvero uscire da quella vita nel ghetto, o il suo futuro resterà segnato da abusi e violenze?

La storia dei tre giovani, che si snoda attraverso binari differenti, è pronta per essere svelata in otto episodi della durata di 52 minuti ciascuno. La miniserie francese farà il suo debutto su Canale 5 giovedì 4 giugno in prima serata. Siete pronti a tuffarvi in un’epoca storica che sembra avere ancora molti aspetti segreti da raccontare? Non vi resta che collegarvi alla rete ammiraglia Mediaset. Le puntate, dopo la messa in onda, saranno rese disponibili anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.