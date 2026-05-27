Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 1° al 5 giugno? Una decisione di Erik Klee rischia di suscitare grande clamore: l’uomo sceglie di accettare la proposta di Sophia e tradire così i Saalfeld. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: la decisione di Erik

Werner capisce di avere sbagliato escludendo Erik dalla famiglia e si scusa con lui. Il suo gesto però arriva tardi, visto che Klee ormai ha preso la sua decisione di allearsi con Sophia.

Quando comunica alla Warner di aver accettato il patto che le ha proposto, la dark lady non riesce a nascondere la sua soddisfazione. Per lei sembra essere arrivato il momento di grandi gioie, e poco dopo arriva anche la notizia della relazione tra suo figlio Henry e Larissa.

Il piano per distruggere i Saalfeld sembra procedere al meglio, ed Erik inizia a passarle delle informazioni riservate sulla famiglia. Quello che però Sophia non sa ancora, è che Klee sta facendo il doppio gioco.

Tempesta d’amore news: Maxi contro il progetto di Larissa

Se il fidanzamento tra Larissa e Henry ha fatto fare salti di gioia a Sophia, la notizia ha gettato a terra Maxi. La giovane non riesce a credere che tra lei e Sydow sia davvero finita.

Poco dopo la ragazza scopre che la fabbrica di Larissa danneggerebbe la natura di Bichleim, e per questo motivo decide di impedirne la costruzione. Il suo impegno nel bloccare i lavori viene interpretato dalla Mahnke come una guerra personale scatenata dalla gelosia.

Tuttavia la battaglia va avanti, e Maxi riesce a bloccare la costruzione dell’edificio grazie all’aiuto di Werner.

Sturm der Liebe – news sulla soap tedesca

Miro trova un modo per farsi seguire da Greta in Africa. La cuoca dapprima è euforica, ma poi comincia ad avere qualche ripensamento.

A complicare la situazione arriva un imprevisto, che costringe il ragazzo a partire prima del previsot e trovare in fretta un sostituto per il salone di bellezza. Dopo la partenza di Miro, Greta sospetta di essere incinta e fa un test di gravidanza. I suoi sospetti vengono confermati: Greta aspetta un figlio e decide di non dire nulla a Miro.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Alexandra vede Vincent e Katja in un momento di intimità. Per confermare i suoi sospetti che tra i due possa esserci molto più di una semlice amicizia, la Scharzbach decide di tendere una trappola al veterinario.

Katja la implora di non svelare quanto ha scoperto, sostenendo che la sua love story con Vincent appartiene al passato, ma lui è di tutt’altro parere. Poco dopo Katja assiste a un incontro tra Vincent e Fanny e scopre che vedere il giovane veterinario con un’altra donna le provoca delle fitte di gelosia.